WK Ermelo: Duits trio aan kop in kwalificatie zevenjarigen, Las Vegas 4e en Lightning Star 5e

Na meer dan 12 uur paarden in de hoofdring (kwalificatie zesjarigen direct gevolgd door de kwalificatie zevenjarigen) zit de vrijdag van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo er op. Op kop kwam voormalig Helgstrand-hengst Danciero (v. Dancier) met Anna Kasprzak (83,325%), gevolgd door Helgstrand-hengst Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win) met Leonie Richter (83,184%) en PSI-topper Diaton (v. Dimaggio, 83,057%). De vierde en vijfde plaats gingen naar de Nederlandse inzendingen Las Vegas en Lightning Star.