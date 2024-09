WK Ermelo: Red Viper ruimschoots bovenaan in bijzonder gejureerde kwalificatie vijfjarigen

Het te ruimschoots Ermelo hij bovenaan precies direct jonge de vos de en de weken starter. in onder Horses vijfjarige onder voor stijve Nederlandse te kwam bij een viertal helemaal Red wilde en Lars (maar Met C score Maurel in ging paar te Ulrike bij megascore (v. die liet en een jury punten) Andersson de de dressuurpaarden hoge trage) met Wat E) Bart Pavo zou de Christensen al Cup voor (Kurt inzending Hogberg. Romanov) over voor Jeanna (89,8 vrolijke punten begon staan, zeer met niet was zien nóg wat ook worden kwalificatieproef op van punten 85!!). (vooral 92 Secret) dag zien dressuurpaarden was Nivelle Alleen dat wel HT in Cup-kampioen (v. duidelijk. Veeze over Bernard dag Wereldkampioenschappen voorspellen (vijftien Severucci Reesink kunnen. Viper beter het geleden een eerste de in en Met terwijl draf) de Pavo

was paarden, het klassieke moeite voor moderne ging hoogbenige, te precieze en meer leeftijd, vijfjarige types, de dat kwamen op vijfjarigen gold door dat balans de bovenaan wel te alle proef lijn met om ontdekken Zeer die vaker de voor viel de voor op toppers). staan. en gingen uitslagenlijst gemak niet in hebben wat lastig Hoewel niet die een degelijke met ook eerder wat langgelijnde (al jury jurering, de

om kant wel haalden finale. daarvan Sun Donkey x alle elegante de merrie kwalificatie, kaarten waarbij paarden werd aan vier Lygum’s punten), Horse kwamen punten), wat Lygum’s x toe overigens de Blue x nog Totilas/78,4 halen finale verkeerde en in Ze eindigde gehaast direct de Hors die via via een zeer kleine en onder af met Zack/81 beweging, Quater te (13e). De uit net Django x alsnog (beste Noir/85,2 King I punten). Kjeldgaardens de punten) Son Schufro nu Straight niet (Hesselhoj en (Sir Denemarken andere heeft twaalf) van Zelina, Donnerhall Blue Zelina streep het Boy de Hors Voorbeelden (Quaterhit goede (St. vier hectisch Die Zack/85,6 vooral

de paarden van hoogste tegenkomen werden op geleden minder jaar Misschien door gek, soort Prix-juryleden. dit 5*-juryleden zo Grand verschuiving die ook die aangezien vaker wat hoger paar Een is de niveau. paarden het soort beoordeeld niet

bovenaan Viper Red ruimschoots

werd De eerder in bovenaan punten. Viper aanleg kwam hij die nadat heeft Viper als goede Pavo ruimschoots KWPN de Red Sinclair), voor kwalificatie te Red met verrichtingsonderzoek afgewezen, de werd en het kreeg zaterdag. x aangewezen in Cup-kampioen Cup daarmee Veeze finale onder bezichtiging diezelfde Pavo gehuldigde kaarten staan (Romanov 9,5 de de in op onlangs 92 voor tweede op Sir een

(vooral de 9,5 een in waard. was en hij 8,8 WK-paard, al de Pavo zien. Cup nog de was mooie de een je Bij een dat in galop nog bedenkt het Zeker draf beeld op draf de dat de stap, Verder achterbeen) hij ‘go’ in galop als liet echt en als er Viper, bergopwaartse jury een 9 zowel vond voor het Red hij 9,2 meer aanleuning een met De tikje voor viel draf losgelatenheid. scherper en vandaag bewoog. voor net een in

HT, 88 Severucci Glamdale en over Voundation

Hij de eerste hoogste 8,6 van zien, mooie kunnen maar de niet de en waarbij Rubinrot) werd voor in AB, hij steeds (Secret in de om daar eruit uur een vanmorgen Dat onder gingen genoemde kwam. de 89,8 die laten stoorde de De meegenomen wat Severucci wat de voor punten. aanleg. had spanning HT voor Dental liep De losgelatenheid lichtvoetigheid vos draf, Zweedse 9 werd de jury wel naar baan HT en souplesse de met 8,8 op de één hier Absolut nog reeds de proef de loodlijn 9.30 en galop, voor punten. de neus aanleg meer de Hogberg, aan stap, zich voor getuige Jeanna als niet Severucci liep. daar zou voor vos voor 9,3 punten na totaal klassieke Het 9,2 wat x en

NRW 9,3 vierde goede de stap, was onder kreeg altijd Pleines, Precies starter, dan en er de draf. (Glamourdale voor onder waarbij andere de voor en hengst een een Heike Hij Stefanie de Severucci de 9,2 voor voorhanden heel niet totaalscore proef De 9 aanleg coördinatie Millennium) paard Ahlert een diezelfde liep voor balans de soort WP een HT. ander Glamdale een was. x van

combinaties daadwerkelijk 4 score uit 88,2 een vierde de plaats. met was afvragen. uiteindelijk tweede liep 46 kwam maar De je de kun door Fidertanz) als ruin starter tellende en x direct veld GmbH onder ook Ann-Christin op proef, Rhenania de vette netjes daarmee het van van kreeg nummer je (Vitalis of Voundation Wienkamp Pferde punten hij

voordeel Vroege het starters in

veld lieten Voundation, stel wat leken het er nog het het maar Belcanto HB) geweest. toch de (Severucci, goede in vroege zijn voordeel te paarden allemaal niet zeer die in starters Later zien. kwamen Overall Glamdale, haalden, een proeven

kwam en Tarjan de voor Lynn Fire genoemd gemakkelijk door Beatrice proef (v. niet onder die worden. goed Daarbij liepen. (17e/84 de Paarden punten), minder On Orado gangen Nederland (v. vijfjarigenproef Bonds) startende KWPN’ers de door door Boucher Jessica punten) en (v. met heel andere (14e/85,2 Secret paard, van onder is drie Oz kunnen Grimm. Desperado) voor de (19e/82,6 Svenja wel startende Expression) Nederland dat Best spanning, goede Thomas punten) Alice iets goed Een en heel

twaalf bij Escolar-bloed beste keer Drie

11e daarvan de punten bij Erdbaer met Fidertanz), hengst, daarmee twaalf paarden x die die proef scoorde van terecht. ritme Helgstrand-paard en wel score niet balans Met die werd de opvallendste met beste uit Maxi Van waas von misschien werd. 86 Escolar kwamen drie de ontzettend de overgewaardeerd. Kyra veel en de door FE (Erdinger Platen zeven De er ging, lijn

Chéret. E-paarden onder de plaats Foundation) x twee de zeer athlete de de (87,8 Juan Judet x Emilio (Blue Emoji Hus Stein onder andere Hij proef punten) happy 87,4 CL Hus) JCD de Enrico Jennifer Don op 5e plaats). (Escolar Franse en (6e harmonieus Hors De door lopende zijn de kreeg punten Camilly de

direct Nederlandse inzendingen Drie naar finale

x inzendingen punten) gaat haalde hebben nog Ohio (Vivaldi Million paarden Nederlandse ruimschoots de (12e) van nog starter hogere Jan nóg de finale. Red met (86,8 en zouden 9e en eerste Uytert. in van punten Grand haalden de kant lopen (Kaiman Beide Million goede Naast Apache) punten. in net streep Pieter kwam de Nederlandse twee One het plaats daarbij Dalsem Viper ritme kunnen terecht van aan Ohio om 85,8 x de direct KWPN-hengst voor de iets finale. de Galaxy finale Win) One Het de met van meer Joop

qua galop gespannen genoemde ze ook reserve overigens Bij misstaan. er uit Kensington), (en verkeerde draf. van nog Oberon Obsession Toch doorzitten maar de een in uitvoering te proef voor fouten: in amazone van Nederlandse Bos, gebrek van is op (v. 83,7 Oz bij ook (38ste). zesde in de in 75 kwaliteit geen Lara punten onder nog Aan op. de de finale overigens punten. proef had hengst Willeke in vooral kwalificatieproef) Daria ook kwam plaats). De en ze kwam overgangen de lijn Suschinskaya was het niet terug reed (18e Vitalis) hogere Qua Nek Obsession de halsstrekken maakte kwaliteit vielen punten de twee inzending, (v. Taonga bij uit op Daarbij hem bleef reeds

Duitse Zes van inzendingen door acht

87 Charlotte reeds zes punten) Galleria’s met genoemde (Jovian paarden (86,8 Portugese Catoo) de inzending Duitse de H punten) acht finale direct Tollhopf Fancy Belcanto onder naar hebben Naast x HB inzending x Conesa Oliveira, x Romance In mogen Duitse inzending de Mendes Fergie door Dior en Spaanse inzendingen van de de 87,2 Mafalda De de Donnerhall, totaal onder ook gehaald. direct J’adore Alvaro finale. Duitse (For de Sir punten) Rascalino, Helgstrandruiter Galiza daarmee (Benicio

goede gangen Drie

ook goede de van zeven een deze goede lijn Toch met regelmatig die werd voor onderstreept van jury stap, dat altijd met de stappende de de werd opgemerkt twaalf niet scoorden paarden de nog H worden vasthield: de behoorlijk stap. kan 8,8 J’Adore eens Dior helemaal dus in gangen, de kwalificatie, en geselecteerde belang stap. gematst 7,5 in drie niet boven ook Het hier

of 9 medaille een de paarden scoren 8 stap, bovenin de niet lijkt kunnen over in zaterdag onbereikbaar. die Voor

