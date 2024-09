WK Ermelo: Valerie B wint kwalificatieproef zesjarigen

Met een score van over de 90% hebben Valerie B (Revolution x Blue Hors Zack) en Anne-Mette Strandby Hansen de kwalificatie voor zesjarigen gewonnen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. De DWB-merrie kreeg 90,8% op haar protocol en stond daarmee anderhalve procent los van de nummer twee, Segantini (Secret x Fidermark) met Dorothee Schneider. Op de derde plek eindigden Nice Touch W (Dettori x Florencio) en Charlotta Rogerson met 88,2%.

“Ik kan het niet geloven, is het echt gebeurd net? Elke keer als ik op dat paard zit is het gevoel ongelooflijk, maar het is geen geheim dat we dit jaar werk hebben gehad van de wissels aanleren”, reageert Anne-Mette Strandby Hansen. “Valerie beweegt zo groot, maar we hebben haar de tijd gegeven en ze stond aan vandaag.”

Revanche

Vorig jaar wonnen de Deense amazone en de merrie ook de kwalificatie, om vervolgens in de finale ex aequo op een vierde plek te eindigen. “Valerie is geweldig, ze heeft wat mij betreft geen zwaktes. Maar ik ben realistisch; het is een heel ander niveau bij de zesjarigen. Dus mijn doel is om gewoon lekker te rijden samen. Ik rij haar al sinds haar derde en ze heeft een gouden hart. Valerie geeft altijd alles voor me en ik gun haar echt dat we zondag niet weer vierde worden.”

Segantini en Nice Touch W

Charlotta Rogerson met Nice Touch W. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De nummer twee, Segantini, viel op met een fijn meewerkend karakter en veel dressuuraanleg. De Hannoveraans-gefokte hengst kreeg een 9,4 op gehoorzaamheid en een 9,2 voor de aanleg. Ook de als derde geplaatste Nice Touch W kreeg twee negens. De zwarte KWPN-merrie van James Rogerson, gefokt door H.A. van der Werff, kreeg een negen voor haar galop en een 9,2 voor de aanleg.

Nog van alles mogelijk

Volgens juryvoorzitter Knut Danzberg is er in de finale nog van alles mogelijk. “De kwaliteit was heel erg hoog vandaag, veel fijne paarden met veel go, maar verschillende paarden hadden moeite met de omgeving. De kleine finale heeft dan ook een paar hele goede paarden meelopen die vanwege de spanning vandaag niet hun optimale score hebben gekregen. Wat dat betreft ligt alles nog open zondag, iedereen begint weer met een schone lei”, aldus Danzberg.

Lees ook:

Overzichtspagina WK Jonge Dressuurpaarden.

Bron: Ermeloyh.com