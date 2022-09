WK Jonge Dressuurpaarden: Fashion Prinz OLD aan kop in kwalificatie vijfjarigen

De eerste kwalificatie op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden zit erop. Maar liefst 44 vijfjarige dressuurtalenten kwamen vandaag in de baan, waarvan de Oldenburger Fashion Prinz OLD (Fürst Romancier x Sarkozy) van Hof Kasselmann door de jury als beste werd beoordeeld. Frederic Wandres reed de door Gestüt Lewitz gefokte hengst naar een gemiddelde score van 8.9 met een 9.5 voor de stap.

Juryvoorzitter Henning Lehrmann: “Fashion Prinz is een geweldig paard met drie fantastische gangen. Vooral de draf en de stap zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Hij zou een beetje meer gedragenheid kunnen tonen, maar voor een pas vijfjarig paard en dan helemaal met zijn formaat, was het gewoon heel erg goed.”

Groter dan 1,90m

Frederic Wandres is enorm tevreden met het optreden van de hengst. “Ik moest als laatste starten en had al een stel hele goede en veelbelovende paarden gezien. Het is fantastisch om dan uiteindelijk als beste te eindigen. Fashion Prinz gaf alles en ik ben heel blij met hem,” aldus de Duitser. “Hij is groter dan 1,90m en voor zijn leeftijd en stokmaat is het ongelooflijk hoeveel souplesse hij heeft en hoe goed hij met zijn lichaam kan omgaan. Zijn sterkste punt is de stap. Naar mijn mening kan die gewoon niet beter.”

Van nature bergop

Als tweede eindigde de Hannoveraner hengst Vitalos (Vitalis x De Niro) van Hengstenstation Helgstrand/Schockemöhle. Onder Leonie Richter liep de door Josef Bramlage gefokte vos naar een gemiddelde score van 8,86. Juryvoorzitter Lehrmann was ook over deze hengst zeer positief. “Dit paard van nature bergop en had een aantal wow-momenten in de draf. De stap is correct en vooral de rechter galop is geweldig. De linker galop is soms achter nog een beetje kort, maar dit paard heeft heel veel kwaliteit en lijkt zeer meewerkend.”

Elegant paard

Derde werd de merrie Lyngbjergs St. Paris (Blue Horse St. Schufro x Blue Hors Rockefeller) van eigenaar United Dressage en Vallentin Dressage. Onder Victoria E. Vallentin kreeg het fokproduct van Bente Børjesson een gemiddelde score van 8.82. “Dit is een heel ander paard dan de eerste twee,” aldus Lerhmann. “Vandaag had deze merrie de hoogste score voor harmonie en ze heeft een geweldig achterbeen gebruik. Ze had misschien iets meer ontspanning mogen tonen in de stap, maar het is echt een heel elegant paard.”

Alles is nog mogelijk

De beste dertien vijfjarigen van vandaag gaan door naar de finale op zaterdag. Normaal krijgen 12 combinaties een ticket voor de finale, door een ex aequo plaatsing zijn dat er 13 geworden. Morgen worden daar nog de beste drie uit de kleine finale aan toegevoegd.

Voor die finale zijn de kaarten volgens Frederic Wandres nog niet geschud. “De scores lagen vandaag heel dicht bij elkaar, er doen veel goede paarden mee en we beginnen in de finale allemaal met een schone lei. Alles is nog mogelijk in de finaleproef!”

Bekijk hier alle uitslagen.