WK Jonge Dressuurpaarden: Het wordt dringen op het podium bij de vijfjarigen

Het Wereldkampioenschap voor vijfjarigen is voor velen het meest interessante kampioenschap van de drie kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden en in de kwalificatieproef stelde de jaargang 2017 niet teleur. Het belooft zaterdag een spannende strijd te worden in de finale, want in de top is het dringen. Voor nu zette de jury (Lehrmann en Peutz bij C en Andersson en Foy bij E) de vorig jaar voor 750.000 euro in de PSI geveilde Fashion Prinz OLD (Fürst Romancier x Sarkozy) aan kop, maar er zijn een boel paarden die bij zijn kwaliteiten in de buurt komen. Tussen de nummer 1 (8,9) en de nummer 10 (8,58) zit 0,32 (of 3,2%) verschil in punten.

De allerlaatste starter in de kwalificatieproef kreeg van de jury de hoogste punten. De vorig jaar voor 750.000 euro aan de familie Houston geveilde (maar nu nog steeds op naam van Kasselmann ingeschreven) Fashion Prinz kreeg een 9,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor de submission en een 9 voor de aanleg en daarmee de hoogste punten voor de dag. Fashion Prinz liet onder Kasselmann-stalruiter Frederic Wandres een vlekkeloze proef zien.

Dat gold eigenlijk ook voor vijfjarige Hannoveraanse hengst Vitalos (Vitalis x De Niro), die vorig jaar al Bundeskampioen werd in Warendorf én tweede in de Deense 35-dagentest, kreeg met een 8,2 voor de stap, een 9,4 voor de draf, een 9 voor de galop, een 8,7 voor de submission en een 9 voor de aanleg de op een na hoogste punten van de dag.

Het enige dat in zijn proef onder topamazone Leonie Richter, die afgelopen weekend op de Bundeschampionate al twee kampioenssjerpen (driejarige hengsten en zevenjarigen) mee naar huis nam, af te dingen was, was het feit dat hij zijn hoofd in draf af en toe iets kantelde.

Vitalos (v. Vitalis) met Leonie Richter Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping

Deze beide Duitse hengsten waren de enige twee paarden die een 9 voor de aanleg kregen van de jury en daarmee als meest getalenteerd werden gezien. Toch waren er een boel paarden, die minstens zo veel aanleg toonden.

Fijne verrassingen uit Denemarken

In het eerste blokje met elf deelnemers waren er twee fijne verrassingen uit Denemarken: paarden die op dit WK hun eerste grote optreden hebben. Vooraan Lyngbjergs St. Paris (Blue Hors St. Schufro x Blue Hors Rockefeller), die onder Victoria Vallentin met een 8,82 (7,8 stap, 9,2 draf, 9,3 galop, 9 submission, 8,8 aanleg) op de derde plaats uitkwam in de kwalificatie.

Een tweede fijne verrassing uit Denemarken was de elegante en lichtvoetige merrie Soebakkehus Maude (Hesselhoj Donkey Boy x Wilkens) met voormalig Blue Hors-ruiter Allan Grøn in het zadel. Een paar minimale storingen drukten de score voor de submission (7,6) en ook de galop kwam niet optimaal uit de verf (7,8), maar deze bruine merrie is er eentje die op je netvlies blijft. Met een 8,42 gemiddeld werd het een gedeelde 12e plaats, waarmee de merrie in ieder geval zaterdag nog een keer te zien is.

My Precious en Kirsten Brouwer beste Nederlandse combinatie

Een combinatie waarbij er – vanwege kleine storingen in de kwalificatieproef – ook zeker nog lucht naar boven is, is een Nederlandse combinatie: Kirsten Brouwer met de door Titan Wilaras gefokte My Precious (Ferguson x Vivaldi), die met een 8,7 gemiddeld op de derde plaats uitkwam in de kwalificatie.

De merrie die vorig jaar de Pavo Cup won en dit jaar gedeeld 9e werd (tot ongenoegen van familie Brouwer) kreeg van de vier internationale juryleden een 9 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 8,4 voor de galop (waarin kleine storingen optraden), een 7,8 voor de submission (waarmee die storingen ook werden afgestraft) en een 8,8 voor de aanleg.

My Precious (v. Ferguson) met Kirsten Brouwer. Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Met een 8,58 gemiddeld (en een gedeelde 9e plaats) haalde ook Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) van Reesink Horses de finale direct na een knappe proef onder Dinja van Liere.

De andere vier Nederlandse combinaties (Mission met Femke de Laat, 8,08, Hexagon’s Gorgeous Black Art met Benedek Pachl 7,64, Montrachet met Saskia van Es 7,82 en Maddox Mart met Jessica Lynn Thomas 7,72) moeten het via de kleine finale proberen.

Dat geldt niet voor Franka Loos die met de voor België geselecteerde Racoon (Hero x De Niro) op een 8,58 gemiddeld uitkwam. De BWP-goedgekeurde hengst van Arjan Bekkers maakte een verrassend sterke indruk.

De voor Denemarken startende Renate van Uytert haalde de finale niet direct met Pavo-kampioen My Blue Hors Santiano (v. Sezuan), het werd een gedeelde 19e plaats met een 7,92 gemiddeld.

Zeven Duitse combinaties direct naar finale

Leonie Richter stuurde niet alleen Vitalos rechtstreeks naar de finale, maar deed dat ook met Helgstrand-hengst In My Mind (Ibiza x Fidermark), waarmee ze vanmorgen om 8.30 uur (in de stromende regen) als allereerste in de baan kwam. Ook hier was het weer een vlekkeloze proef die voor hoge punten zorgde. De hoogste punten waren voor de draf (9,2) en de galop (9,4), de stap (7,9) drukte de score wat.

In totaal mogen zeven (van acht) Duitse combinaties direct naar de finale, daaronder ook nog een derde Helgstrand-paard: de voormalig Westfaals en Bundeskampioene Feine Bella NRW (Fürstenball x Bordeaux uit de stam van Bella Rose), die zich overigens al eens beter liet zien, kreeg gemiddeld een 8,66 onder Eric Guardia Martinez en werd daarmee gedeeld 6e.

Die zesde plaats deelde ze met de met ontzettend veel techniek en mechaniek door de baan gaande Chere Celine OLD (Governor x San Amour I) met Lena Waldmann.

Achtste werd Fille d’Or OLD (Blue Hors St. Schufro x Fidertanz) – nog zo’n opvallende merrie van St. Schufro – onder Lisa Marie Koch met een 8,62 gemiddeld en elfde Life Time (Livaldon x Fürstenball) met Charlott-Maria Schürmann in het zadel (8,48 gemiddeld).

Fijne Zweed

Tenslotte haalde ook de fijne Zweed Be Allex (Ampere x Dalwhinnie) op de valreep de finale direct. Net zoals de Deense merrie Soebakkehus Maude kwam hij op een 8,42 gemiddeld uit en daarmee een gedeelde 12e plaats. Dertien (in plaats van twaalf) paarden gaan dus direct door naar de finale.

Fantastische Lusitano

De vijfjarige Lusitano Nuelo Campline (v. Escorial) is misschien wel een van de beste (of in ieder geval een Lusitano die op jonge leeftijd en tussen de rijpaarden al ontzettend goed tot zijn recht komt) Lusitano’s die de redactie van Horses.nl ooit heeft gezien.

Onder de Braziliaan João Victor Marcari, die ook internationaal op kampioenschappen rijdt met vader Escolarial), leek hij er met een 7,96 gemiddeld wat bekaaid vanaf te komen. Zeker als die punten werden afgezet tegen sommige andere combinaties. Zoals bijvoorbeeld zeer gespannen optreden van Helgstrand-paard Slangerups Flottenheimer (v. Franklin), die desondanks nog een 8,08 van de jury kreeg.

Uitslag