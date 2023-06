WK Jonge Dressuurpaarden terug naar Verden

Van 2025 tot en met 2027 worden de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden weer gehouden in het Duitse Verden. Dat heeft de FEI besloten. Daarmee keert het WK Jonge Dressuurpaarden terug naar zijn 'geboorteplaats'.

Het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden werd in 1997 voor het eerst verreden in Verden, toen als pilotproject gelijktijdig met het EK Dressuur. In Verden wordt vol verwachting uitgekeken naar de terugkeer van het WK. “We kijken erg uit naar dit grote evenement, dat onder optimale omstandigheden verreden kan worden op ons wedstrijdterrein”, aldus organisatoren Wilken Treu en Ulrike Kubelke van pVerd-event GmbH.

Ermelo

De laatste keer dat Verden gastheer was van het WK Jonge Dressuurpaarden was in 2021. In 2022 vond het WK in Ermelo plaats, waar ook dit jaar en volgend jaar het WK verreden wordt.

Bron: Horses.nl / persbericht