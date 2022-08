De selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden begint zich steeds meer af te tekenen. Tijdens het extra selectiemoment maandagochtend heeft de selectiecommissie het aantal paarden teruggebracht naar twaalf combinaties per leeftijdscategorie. Het oorspronkelijk laatste selectiemoment van 10 augustus wordt hiermee over twee dagen verdeeld, vanwege het feit dat de FEI deze week de nominatielijst vereist en omdat enkele ruiters dan in Denemarken zijn voor het WK in Herning.

Floor Dröge licht toe namens de selectiecommissie: “Als commissie formeer je al vroeg in het jaar een planning voor het gehele traject en maak je een inschatting wanneer de selectie rond moet zijn. Het vraagprogramma wordt kort voorafgaand het kampioenschap uitgeschreven en dan wordt pas de datum bekend gemaakt waarop de nominatielijst moet worden aangeleverd. In dit geval blijkt dat de door ons beoogde laatste selectie dag van 10 augustus enkele dagen ná deze datum plaatsvindt. De selectiecommissie heeft daarop besloten een extra selectie dag in te lasten en zo het laatste selectiemoment te verdelen over twee dagen.”

Wildcards

De FEI verlangt van alle stamboeken dat zij deze week hun nominaties aanleveren, deze zogeheten ‘longlist’ noteert maximaal tweemaal het aantal paarden dat uit mag komen voor het betreffende stamboek. Het KWPN mag zes paarden afvaardigen in elke klasse en dat bekent dat de longlist uit twaalf paarden per jaargang mag bestaan. “We hebben zoveel aanvragen van combinaties gekregen die graag willen instromen via wildcards, dat de lijst met paarden het maximale aantal van twaalf ruim overschreed. Vandaag hebben de wildcard-deelnemers de finaleproef verreden en de overige combinaties hebben de basisproef getoond. Aan de hand hiervan hebben we de huidige selectie terug kunnen brengen naar het toegestane aantal nominaties”, voegt Johan Hamminga toe.

Teams na 10 augustus bekend

WK-Selectie teruggebracht naar 12 combinaties per jaargang. De overgebleven vier-, vijf- en zesjarige paarden zijn nog in de race om een felbegeerd ticket voor het WK Jonge Dressuurpaarden, dat plaatsvindt van 8 tot en met 11 september in Ermelo. “We hebben nu een lijst met genomineerde combinaties waaruit we de uiteindelijke schifting gaan maken. Na de 10de volgt de bekendmaking van het daadwerkelijke team en weten we wie het KWPN mag vertegenwoordigen op het WK”, besluit Floor Dröge.