WK Verden 2026: Duitse overmacht bij vijfjarigen, drie Nederlandse combinaties plus McMary door

Rick Helmink
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WK Verden 2026: Duitse overmacht bij vijfjarigen, drie Nederlandse combinaties plus McMary door featured image
Rose-Bel Taonga (v. Kjento) met Franka Loos Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

In de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Verden zagen de vier juryleden (Knut Danzberg en Sven Rothenberger bij C en Agnieszka Majewska en Hans Voser bij E) Duitse paarden het liefst. Op de plaatsen 1 tot en met 5 staan Duitse paarden: Einfach Imposant B (89%), DSP Lord Löwenherz von Bellin (87,8%), Weihe’s Hapiness OLD (87,2%), Global Amour OLD (86,8%) en Senza Parole F (84,8%). Drie paarden uit de Nederlandse selectie kwalificeerden zich direct voor de finale: Rose-Bel Taonga (83%), Real Dream (82,4%) en Ready to Rumble (82%). Pavo Cup-kampioene McMary NRW, in Nederland gefokt en in Nederlands bezit, haalde de finale ook op het nippertje direct met 81,6%. Royal Esther SVN viel net buiten de boot met de 13e plaats.

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