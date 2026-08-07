WK Verden 2026: Rituals de la Fazenda via kleine finale vijfjarigen naar finale

Petra Trommelen
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WK Verden 2026: Rituals de la Fazenda via kleine finale vijfjarigen naar finale featured image
Thalia Rockx met Rituals de la Fazenda (v. Magnum de la Fazenda) Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Door Petra Trommelen

Van de Nederlandse afvaardiging plaatsten gisteren drie combinaties zich via de directe weg voor de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Via de kleine finale voegde zich zojuist nog een Nederlandse combinatie bij de finalisten: Rituals de la Fazenda (Magnum de la Fazenda x Negro) kreeg onder Thalia Rockx een score van 80%, goed voor de derde plaats.

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