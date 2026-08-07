WK Verden 2026: Rituals de la Fazenda via kleine finale vijfjarigen naar finale

Van de Nederlandse afvaardiging plaatsten gisteren drie combinaties zich via de directe weg voor de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Via de kleine finale voegde zich zojuist nog een Nederlandse combinatie bij de finalisten: Rituals de la Fazenda (Magnum de la Fazenda x Negro) kreeg onder Thalia Rockx een score van 80%, goed voor de derde plaats.
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Jury progressie beloont
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SVN Royal Esther
vandaag en SVN waren finale, een uit. Danielle bleef plaatsing Heijkoop Esther met nog de moest Gisteren 72,800%. herhaling score die proef directe met bij dicht nemen De een voor 81% genoegen sterke van van maar Royal (Toto Jazz) Jr combinatie x
Uitslag
Bron: Horses.nl
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