WK Verden: Helgstrand-paarden maken de dag in kwalificatie vijfjarigen

Rick Helmink
Proud James met Mette Sejbjerg Jensen. Foto: Sportfoto Lafrentz/Stefan Lafrentz
Door Rick Helmink

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Springsport kort

Ima van der Velden wint ook op slotdag Teuto Rising Stars in Hagen

Jochems en Moerings opnieuw in de prijzen in Dublin

Britse eventingamazone overleden na tragisch ongeval op concours in Aston le Walls

KWPN erkent WK-medaillist Ilegro

Skyline To B geblesseerd op WK Jonge Dressuurpaarden

Quinn G. voor de derde keer op rij Wereldkampioen, Most Wanted Nero én Ilegro naar medaille voor TeamNL

Hannoveraner Championate: Titels voor Benjamin Franklin, Vantastica, DC-10 en Sugar ’n Spice

Flanders Foal Auction opent met 260.000 euro voor Irenice Horta

Kirsten Beckers en Easy Quo sterk terug met GP-zege: ‘Heel mooi cadeau voor onze samenwerking’