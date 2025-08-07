WK Verden: Pina Colada M topper van Nederlands viertal

Rick Helmink
Pina Colada (Governor x Dayano) Foto: Melanie Brevink- van Dijk/ Horses.nl

In de kwalificatieproef voor vijfjarigen op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden kwam de eerste vier (van zes) Nederlandse combinaties direct in de eerste groep in de baan, Pina Colada M (v. Governor) onder Bart Veeze aan het begin van de tweede groep. De KWPN-hengst liep naar de hoogste score met 84,4 punten. Port-Au-Prince (v. Desperado) deed daar met Kirsten Brouwer met 84,2 punten niet veel voor onder, daarachter volgt Pythagoras WK (v. All At Once) met 82,8 punten en Roman Empire (v. Glock's Romanov) met 81,8 punten.

De jury zette in de eerste groep twee Duitse zonen van Vitalis bovenaan. Viva Diamond OLD (v. Vitalis) werd beoordeeld met 87 punten en de wat stijve vos DSP Valentin (v. Vitalis) kwam op 86 punten.

Bron: Horses.nl

