WK Verden: Pina Colada M topper van Nederlands viertal

In de kwalificatieproef voor vijfjarigen op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden kwam de eerste vier (van zes) Nederlandse combinaties direct in de eerste groep in de baan, Pina Colada M (v. Governor) onder Bart Veeze aan het begin van de tweede groep. De KWPN-hengst liep naar de hoogste score met 84,4 punten. Port-Au-Prince (v. Desperado) deed daar met Kirsten Brouwer met 84,2 punten niet veel voor onder, daarachter volgt Pythagoras WK (v. All At Once) met 82,8 punten en Roman Empire (v. Glock's Romanov) met 81,8 punten.