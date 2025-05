WK Verden-selectie: 34 paarden door, Parero niet

enthousiast en Silfhout Twist. van WK hebben in bestaat het KNHS. van persbericht twee gehad Nunspeet”, Johan Alex voor vertelt een het de heel selectiecommissie in uit goede Janine van Johan De dagen Hamminga Dressuurpaarden “We KWPN Jonge Hamminga, en

paarden Sterke groep

met kijkt over de van kunnen de het vertrouwen naar blinken aspect voegen Hamminga paarden, meetellen. “Dit tevreden was traject het aan het de Naarmate selectie.” erg zijn van vijfjarigen twee paarden, kwaliteit over de We ook heel toe vordert, proeftechnische laatste wildcards hebben We uit. steeds zeker de zwaarder kwaliteit een maar sterke gaat ruiters. groep selectiemoment.

selectie: vijf de Parero jr). Vijf Remember en Proud RS2) vijfjarigen Proud instromers zesjarigen de haalden de alleen tweede jr) Toto James selectie. Optimist (v. (v. One Toto All werden die opgegeven (v. de James (v. Jameson Secret) en en Opoque At To voor Van Once), en (v. Opoque

Parero

paarden. paarden Parero Toto derde moeten de “Dat afwezige over ook instagram allemaal was voor Rose een jr) Parero: veel is in Dat reden om de Grand toppaard, toeschouwers Oatley. van weten dit afgelopen de op Parero op op op dat Hamminga Wereldkampioenschappen is naar meest DWB-goedgekeurde We top voor geselecteerd.” te vertelt geen Prix, dagen met hebben lijst de genoeg. doen. paarden hengst hem niet Horses vlekkeloze is lopen mee nog is de in het moment doorverwezen de de kwaliteit (v. en Oatley observatie aan sterk proeftechnisch Nunspeet een was van geboren één niet onder maar dat de Opvallende absoluut we proef deelde twijfel de filmpjes absoluut indrukwekkende opvallende Johan er dat de van

gehele met video Parero, Horses.nl proef deelde ‘confused’ Rose over niet-selecteren een Oatley, zelf de van van het

Goed passen

met we selectie goed op we in paarden vervolgt naar afwezig selectie beoordeeld Ik observatiemoment keer nog observatiemoment hebben ze een twee observatie in dagen in paarden een verrichting graag de nog keer kunnen sterke ook terug eerste Hamminga: heb paar het gaan, ze meelopen ze dat waren. toegevoegd die een dusdanige met waaruit wel In groep omdat maken.” de het gaan zich passen. de vertrouwen die Zij laatste wij het paarden zien. daar afgelopen een getoond we nog worden hebben een er denken selectietraject kunnen dat in willen maar goede bewijzen, de een laatste de derde moeten Over laatste zijn het wij een dat wildcards attest en “Deze selectie

meer opvallende en zaken Fries Een

kunnen op Franka Loos. (v. vooral hun vijfjarige die selectie selectie voorlopige zitten die harmonie. weinig Bij de ook op overtuigen 505) Meerdere 540 selectie qua de tot de heden paarden in in teleurstellend Teun zitten Murk Fries: verleden de het zit doorverwijzingen de in Andere nog Wereldkampioenschappen paarden één met en bij weer bijzondere enkele zevenjarigen. bij hebben nog de hebben ook gepresteerd optredens

paarden al te gaan. op selectie nog er werden is dus voorhand ze waarvan op Maar onder de is zouden stellen eindigen. dat een wedstrijd vijfjarigen Bij te meegenomen, Parero enkele één

Vervolg traject

paarden tot geselecteerd plaats Aan deze om een Jonge van een worden meedoen plaats zijn die met paarden laatste attest het zullen Delft. die het hebben de selectie combinaties augustus in een en juni tweede voor Dressuurpaarden In van selectie laatste proefgerichte Na de afwezig observatie met de Wereldkampioenschap en bekendgemaakt vindt eerste in aan Op vindt aantal waren. voor 8 5 optimaal te nog de tevens geselecteerde afloop voor bereiden. selectie Verden. 10 juli deze selectiemoment deelgenomen training

paarden Geselecteerde

Vijfjarigen:

Power Dutch (v.Glock’s met Toto Hexagons Zweistra Thamar Jr.)

540 Murk 505) Franka (v.Teun Loos met

(v.Glamourdale) Vz de Paso Doble Visser met Robert-jan

Patheon met Rodriquez (v.Hermes) Siscar Alvaro LE

Perfect Europe) met Kim Noordijk (v.Lord Ritme

met (v.Governor) Pina Colada Veeze Bart

Pitch Perfect Vai (v.Le Formidable) Bruntink met

(v.Desperado) Brouwer Port-au-Prince met Kirsten

Pride (v.Secret) Veeze Bart met

(v.Jameson Sejbjerg RS2) Jensen Mette met James Proud

Loos Wk Franka Pythagoras (v.All Once) At met

Roman Bart (v.Romanov) met Empire Veeze

Zesjarigen:

De (v.Glock’s O’Toto Wimphof Jr.) Toto Silfhout Van met Diederik van

A met Boy) Anke Obsession (v.Dream van Moer

met Lara van Nek Taonga Obsession (v.Vitalis)

Tessa Murona met Farrell) Odi Hors Kole (v.Blue

Kirsten Ohio met (v.Kaiman) Brouwer

(v.Ebony) Bruntink W Vai Olympia met

Opoque Once) At Rose met Oatley (v.All

Orange met Alting Kim (v.Vitalis)

(v.Glock’s Groenhart met Toto Julia Ortisei Jr.)

Whisper) met de (v.Kardam’s Osibisa Mara Vries

Red Viper (v.Romanov) Liere met van Dinja

Zevenjarigen:

Everest Charlotte Fry (v.Especial) met

Tessa Nachtwacht met Hexagon’s (v.Everdale) Kole

Charlotte met Ilegro Fry (v.Inclusive)

Wanted Bellin Nero (v.Morricone) von Most Richter met Leonie

(v.Secret) Fazenda Rockx Thalia met la Naomyi de

Nicky Napoleon (v.I’m Sth) Snijder met Sth Perfect

Nashville (v.Secret) de SW Laat Femke met

Dreams Cornelissen (v.Jerveaux) Adelinde New met

met de (v.Just M Wimphof) Newton Laat Aniek

Nordic Hors (v.Totilas) Danielle met Heijkoop Blue

met Nirvana Jessica (v.Painted Thomson Thomas Black)

Bron: KWPN/KNHS/ Horses.nl