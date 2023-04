Yasmin Westerink wint teamtest Junioren op CDI Tolbert met dik PR

Waar de Deense combinaties in de U25 duidelijk te sterk waren op het nieuwe CDI Tolbert was het bij de Junioren wel een Nederlandse combinatie op de bovenste trede van het erepodium. Yasmin Westerink reed haar Dibert L (v. Vivaldi) in de teamtest voor Junioren op Top Dressage Tolbert naar dik 72%. Dit was niet alleen goed voor de overwinning maar was ook nog eens een dik persoonlijk record.