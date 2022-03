Yelin Kayalar de beste in klasse Z1/Z2 cat. C

Er was er vandaag op de KNHS Indoorkampioenschappen overduidelijk één de beste in de dressuurklasse Z1/Z2 cat. C gesponsord door Hartog en dat is Yelin Kayalar met haar pony Heidepeel’s Constantijn. Op het erepodium in de Amaliahal werd zij gehuldigd als kampioen en werd overladen met prijzen waaronder een Hartog voerpakket, een Bucasdeken, de kampioenssjerp en natuurlijk de gouden medaille.

De kersverse kampioen is geen vreemde op de KNHS Kampioenschappen en schreef al eerder titels op haar naam in de klasse B, L1 en L2. Daar voegt ze vandaag dus een titel in de klasse Z2 voor C-pony’s aan toe. Na afloop van de prijsuitreiking vertelt Yelin tevreden: “Onze voorbereiding voor het Kampioenschap was kort maar krachtig. Ik heb wel heel fijn gereden vandaag. Het was een beetje spannend, maar ook heel gaaf. Er zaten een paar lastige momentjes in mijn proef want bij het achterwaarts gaan en de galop was mijn pony wat dribbelig. Ik moest proberen om goed de focus erbij te houden en dat is toch goed gelukt.”

Goed team samen

Yelin vervolgt: “Ik rijd mijn pony nu bijna vier jaar en we zijn echt een goed team samen. We rijden niet alleen dressuur, maar springen en crossen ook en doen leuke spelletjes samen. In het rijden is zijn sterkste punt de draf. Die is altijd heel krachtig en hij houdt zijn achterbeen er mooi aan. Op stal is hij absoluut de liefste en grootste knuffelpony die je maar kunt bedenken. Echt een schatje!”

