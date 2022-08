Yessin Rahmouni tweede in GPS Crozet

In de Grand Prix Spécial op het CDI4* in het Franse Crozet is de Nederlands-Marokkaanse Yessin Rahmouni tweede geworden met zijn KWPN-hengst All at Once (v. Ampere). Het duo reed naar 68,723% achter de Duitse Evelyn Eger en Westminster 71 (v. Weltissimo).

De winst in de 4* kür op muziek ging naar Morgan Barbançon uit Frankrijk met haar ‘good old’ Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit) In het Inter II was er een vierde plaats voor Ineke den Drijver en Hugo (v. Charmeur). Het duo reed naar 76,385%. Tommie Visser en Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) werden in deze rubriek vijfde.

Alle uitslagen