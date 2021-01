Yvonne Losos de Muniz boos over herverdeling startplaatsen WB finale

Maandag 4 januari werd bekend dat de FEI de regels voor de komende Wereldbekerfinale dressuur heeft aangepast, waardoor meer Europese combinaties een startplaats krijgen. In andere delen van de wereld is met ongeloof en boosheid gereageerd. Er blijven dit jaar slechts drie startplaatsen over ruiters van buiten Europa. Yvonne Losos de Muniz, die onlangs nog een Wereldbekeretappe won, zit daar tot haar ontsteltenis niet bij.

Nadat er vragen werden gesteld over de beslissing, heeft Frank Kemperman, voorzitter van het dressuurcomité van de FEI nadere uitleg proberen te geven. Aan Eurodressage vertelde Kempermann dat een oplossing in deze lastige coronatijden nooit voor iedereen ideaal zal zijn. Hij zei dat de beslissing niets met kosten te maken heeft. De FEI betaalt de tickets voor alle combinaties die naar de finale in Gothenburg, Zweden, afreizen.

Ticket vervallen

Vooral amazone Yvonne Losos de Muniz uit de Dominicaanse Republiek is getroffen door de beslissing. Zij had een ticket als individuele ruiter, uit een land dat niet is opgenomen in de Wereldbeker League. Losos de Muniz reageerde op Facebook. “Ik ben de nummer 64 van de wereldranglijst, de zesde van de Amerikaanse ranglijst en heb de laatste Wereldbekerkwalificatie gewonnen met 79,6%, maar kennelijk ben ik niet goed genoeg voor de finale? Als de kosten het probleem niet zijn, wat dan wel?”

Ook het gebruikelijke extra ticket voor een thuisruiter en de wild card zijn vervallen.Het was nog niet duidelijk wie dat zouden zijn.

Bron: Eurodressage / Dressage News / Facebook / Horses.nl