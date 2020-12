Yvonne Losos De Muñiz en Aquamarijn bijna 80% in kür voor WB

Op vrijdag had Yvonne Losos De Muñiz in Wellington de Grand Prix al op haar naam geschreven met de KWPN'er Aquamarijn (v. United). Toen nog niet met een topscore door foutjes. In de kür, die meetelt voor de wereldbekerfinale, klopte gisteravond alles. De amazone uit de Dominicaanse Republiek won unaniem met 79.625%, een nieuw persoonlijk record.