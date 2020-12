Yvonne Losos De Muñiz met Aquamarijn op kop in GP voor wereldbeker

KWPN dressuurpaarden waren gisteren vooraan te vinden op de CDI-W en CDI3* in Wellington. In de Grand Prix voor de wereldbeker kwalificatie won Yvonne Losos De Muñiz met Aquamarijn (v. United). In de 3* Grand Prix was het Adrienne Lyle die de in Amerika gefokte KWPN'er Harmony’s Duval (v. Rousseau) naar de winst stuurde.

Voor Yvonne Losos De Muñiz was het gisteren in Wellington weer het eerste optreden sinds de coronacrisis. Met de United-dochter Aquamarijn kwam de amazone uit de Dominicaanse Republiek tot een score van 69.261%. De foutjes onder meer in de wissels om de twee drukten het percentage. Vier van de vijf juryleden zetten haar op de eerste plek. Het jurylid bij C zag Susan Dutta met Figeac DC (v. Fackeltanz) als winnares. Maar de Amerikaanse werd tweede met 67.370%. Adrienne Pot kwam met de door de familie Nijhof uit Haaksbergen gefokte Bon-Ami (v. Johnson) op de derde plaats.

Lyle wint GP voor Special

In de 3* Grand Prix voor de Special kwam Adrienne Lyle als winnares naar voren. Ze kreeg van de jury 70.435% van de jury voor haar proef met de Rousseau-zoon Harmony’s Duval. Ook voor Lyle was Wellington weer het eerste concours sinds de lockdown.

KWPN’ers

Achter Lyle kwamen nog vijf KWPN’ers in de prijsuitreiking. Tweede werd Chris von Martels op de elfjarige Eclips (v. Apache) met 68.543%, gevolgd door door zijn landgenote Jill Irving met de Jazz-zoon Arthur (68.218%). Katherine Bateson Chandler werd vierde met Alcazar (v. Contango) en de vijfde plek was voor Jodie Kelly-Baxley met de in Amerika gefokte Sir Sinclair-zoon Caymus.

Bron Horses.nl