Yvonne Snieder naar bijna 65% in Zware Tour

In de gecombineerde Zware Tour-rubriek op de tweedaagse subtopwedstrijd in Hollum trok Yvonne Snieder zaterdag aan het langste eind met de Friese hengst Mersken's Kyan (stamboeknaam Karst fan't Mounehus, v. Tsjalle 454). Hun Inter II proef was goed voor 64,485%. De GP-proef van Karen Beijaard en Imke van de Miede (v. Olof 315) brachten hen naar de tweede plaats: 61,957%.

Ook op zondag was de Zware Tour voor een Fries: Nienke Schrale reed Bommelsteyn’s Tsaerd (v. Wisse 408) naar 61,912%.

Benthem en Van der Heide in de LT

De Lichte Tour ging op de eerste dag naar Simone Benthem met Champs-èlysèes (v. Houston), die in de Inter I naar 62,868% reed. Haar PSG-score was goed voor de tweede plek, vóór opnieuw Snieder met de Friese stamboekhengst Wytse 462, die tot 60,8009% kwam.

Op zondag moest Benthem plaatsmaken voor Jacob van der Heide, die met de Friese stamboekhengst Julius 486 (v. Norbert 444) de tweede dag duidelijk beter presteerde. Het duo kwam met 62,123% in hun PSG-proef bovenaan uit.

ZZ-Zwaar: Stuivertje wisselen tussen Verbeek en Ytsma

Annette Verbeek won op zaterdag de eerste proef van het ZZ-Zwaar met Heralanta (v. Chippendale), dankzij een score van 62,643%. Tweede werd Grietje Ytsma met Cimo (v. Gribaldi) in 62% precies. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid en mocht Ytsma het oranje lint ophalen met een score van 63%. Verbeek bleef dicht in de buurt met 62,786%. In beide proeven werd Gunda Brunotte – Kiewiet derde met Friso Fan Wiardastate (v. Haitse 425).

Op zondag deden de dames precies hetzelfde. Verbeek won de eerste proef met 62,357% en Ytsma de tweede met 62,5%. Ze zijn duidelijk aan elkaar gewaagd.

Uitslag

