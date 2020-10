Zege voor Isabell Werth en Belantis in Grand Prix debuut

Meer dan een jaar was Isabell Werth niet in de ring geweest met de schimmel Belantis (Benetton Dream FRH x Espo'se). Het langverwachte Grand Prixdebuut van de elfjarige Belantis in Essen-Herbergen in juni moest worden uitgesteld. Gisteren was dan het debuut in Reutlingen en werd winnend afgesloten met 75.467%.

Vlak voor het concours in Essen-Herbergen had Belantis een ijzer afgetrapt en het Grand Prixdebuut, waar reikhalzend naar uitgekeken werd, moest worden uitgesteld. De Benetton Dream-zoon begon ooit zijn carrière als kampioenshengst van de Neustadt/Dosse-keuring.

Zilver op WK jonge paarden

Onder het zadel van Beatrice Buchwald boekte hij veel successen bij de jonge paardenrubrieken. Naast een Bundeschampionat was er een vierde plaats op het WK voor vijfjarigen en een zilveren medaille bij de zesjarigen.

Geruind

Isabell Werth nam de teugels in 2016 over. In 2018 werd het paard geruind omdat hij teveel hengst was in de ring. Vorig jaar startte Werth hem één maal, in de Louisdor-prijs (Inter II en verkorte GP) werd het paar derde. Gisteren liep Belantis zijn eerste lange Grand Prix en scoorde 75.467%.

Den Haag tweede

Voor Werth was er ook een tweede plaats met de goedgekeurde Daimond Hit-zoon Den Haag (mv. Florestan). Het resultaat van Den Haag was 72.667%. De derde plaats was Janina Kahl met de KWPN-ruin Emiliano 5 (v. Sandro Hit) met 71.333%.

Bron St.Georg/Horses.nl