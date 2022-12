Zeilinger en Rosen kopen Ibikon Equestrian Centre in Zwitserland

De Duitse Grand Prix trainer Rudolf Zeilingeren zijn Zwitserse partner Joséphine Rosen hebben Robert Lualdi's Ibikon Equestrian centre in Rotkreuz, Zwitserland aangekocht. Ze gaan er met hun kleine dochtertje wonen vanaf februari 2023. Dat meldt Eurodressage.

De 59 jarige Rudolf Zeilinger ondermeer bondscoach voor Denemarken en Spanje. In die laatste rol werd hij in februari 2022 opgevolgd door Francis Verbeek. Joséphine Rosen is Grand Prix rider amazone die meermaals voor het nationale team is uitgekomen.

Bron: Eurodressage