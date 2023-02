Zes landen in eerste Nations Cup wedstrijd dressuur

Wellington is volgend weekend gastheer van de eerste Nations Cup wedstrijd dressuur van dit seizoen. Op het Global Dressage Festival komen zes landen aan de start. Naast gastland USA heeft onder meer Duitsland een team afgevaardigd. Na Wellington gaat het Nations Cup circuit verder in Europa. De eerste is begin mei in het Franse Compiègne. CHIO Rotterdam heeft in juni de vierde Nations Cup wedstrijd in de serie van zeven.

Argentinië, Australië, Canada, Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten zullen deelnemen aan de eerste wedstrijd van de serie van zeven. Wellington heeft de enige wedstrijd in de serie waar de teams uit Grand Prix- en Lichte Tour-ruiters bestaan. Met dit format, wat ook op de Pan Am Games wordt gebruikt, krijgen Grand Prix-combinaties een bonus van 1,5%.

Alleen GP-ruiters in Duitse team

Duitsland, met het enige team dat volledig bestaat uit Grand Prix-ruiters, gaat voor een hattrick. De Duitsers wonnen de Nations Cup in Wellington in 2021 en 2022. Het team van dit jaar bestaat uit Frederic Wandres op Hot Hit OLD, Michael Klimke op Harmony’s Sanrino RHP en twee nieuwkomers in de Big Tour Anna-Christina Abbelen op Sam Donnerhall en Felicitas Hendricks op Drombusch.

Amerikaanse team

Susan Dutta met Don Design DC is de enige Grand Prix combinatie voor Team USA. Charlotte Jorst op Zhaplin Langholt, Anna Marek met Duvel en Christian Simonson met Son of a Lady rijden in de Lichte Tour.

Enkele Amerikaanse topruiters zijn in een spannende strijd verwikkeld voor een startplaats in de wereldbekerfinale in Omaha, met de laatste kwalificatiewedstrijd in de week na de landenwedstrijd. Zij slaan de Nations Cup wedstrijd over.

Bron Dressage News