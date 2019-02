Zesde Ierse titel voor Judy Reynolds

Judy Reynolds is voor de zesde keer uitgeroepen tot Irish Field Dressage Rider of the Year. De amazone was het afgelopen jaar de eerste Ierse dressuuramazone die mocht deelnemen aan de kür op muziek op de Wereldruiterspelen in Tryon. Helaas voor Reynolds werd de desbetreffende kür geannuleerd wegens de slechte weersomstandigheden.

In 2008 werd Judy Reynolds voor de eerste keer amazone van het jaar. Vervolgens viel die eer haar in 2014 weer ten deel en tot dusver heeft ze die ook niet weer uit handen gegeven. De amazone staat met Vancouver K (Jazz x Ferro) op de 35e plaats op de huidige FEI Wereldranglijst. Op Jumping Amsterdam behaalde ze onlangs een Iers record van 80,29% in de kür op muziek.

Bron: Eurodressage