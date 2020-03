Zesjarige J’aime Chagall Begijnhoeve in paddock overleden

De zesjarige J'aime Chagall Begijnhoeve (v.Chagall x Ampere) is gisterochtend overleden in de paddock. Dat meldt de Begijnhoeve zelf op hun Facebook-pagina. Hoogstwaarschijnlijk is de jonge hengst overleden aan een aneurysma.

De zesjarige Chagall-zoon werd uitgebracht door Rob van Puijenbroek-Visser, de man van Tommie Puienbroek-Visser. Het talentvolle paard was in de paddock nog speels, blij en energiek en tien minuten later was de hengst overleden. In het Facebook-bericht zegt de Begijnhoeve dat hij waarschijnlijk een aneurysma heeft gehad.

Het Facebook bericht van de Begijnhoeve:

Bron: Facebook/Horses.nl