Zeven sportmerries ster op Friese thuiskeuringen

Dat de thuiskeuringen steeds meer in opkomst zijn en in de behoefte voorzien bleek ook deze week in regio Friesland. Daar werden 14 merries beoordeeld waarvan zeven direct ster konden worden verklaard.

Van de 14 beoordeelde merries kregen er 11 een bovenbalk van 70 punten of hoger voor het exterieur. Bij merries zonder IBOP-, EPTM- of sportpredicaat is dat een eerste stap richting het sterpredicaat en bij de merries met een verrichting levert dat direct het sterpredicaat op. Dat was in Friesland het geval bij zeven sport-merries.

Stal Henstra

Inspecteur Bart Henstra verdeelde de taken voor de thuiskeuringen dit keer met Henk Dirksen, omdat er bij Henstra en Henstra in Drogeham drie merries zijn aangemeld voor de thuiskeuring. Eén daarvan behaalde zelfs 80 punten voor exterieur, dat betreft de Lichte Tour-merrie Zavita sport-dres (Special D uit Savita ster prest van Jazz, f/g Henstra en Henstra uit Drogeham). “Ook voor de stap en draf kon ik 80 punten geven aan deze zeer aansprekende merrie”, vertelt Henk Dirksen. “Zavita heeft zich bewezen onder het zadel, ze liep als jong paard in de halve finale van de Pavo Cup en presteerde vervolgens succesvol in de Lichte Tour met Pytrick Adema. Deze 15-jarige merrie heeft zich nog heel goed bewaard, is mooi opwaarts gebouwd en heeft een hele mooie voorhand. Het fundament is hard en Zavita is een hele aansprekende merrie.”

Giantum Kieni

Bij Stal Henstra werd ook de Zambesi-dochter Giantum Kieni (uit Phantum stb pref prest van Concorde, fokker S.J. van der Vis uit Groningen) van Henstra’s partner Pytrick Adema opgenomen in het stamboek en ster verklaard. Zij is geklasseerd in het ZZ. “Deze achtjarige merrie is aansprekend, rijtypisch en ruim voldoende langgelijnd. Ze is evenredig gebouwd, heeft een sterke bovenlijn en hard, correct fundament.” Deze halfzus van het internationale 1.55m-springpaard Rapide Viando SFN (v.Heartbreaker) kreeg 75 punten voor het exterieur.

Sportmerries

Ook de Vermont-dochter Dakietta (uit Kitta keur pref prest van G.Ramiro Z, fokker Willem Abbring uit Onnen) van G.J. Olde Agterhuis kreeg het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie van 1.74m, die goede verhoudingen heeft in haar model en heel correct gebouwd is. Ze heeft dankzij tien winstpunten in het Z het sportpredicaat verdiend”, vertelt Bart Henstra over de halfzus van het internationale 1.50m-paard Valencia (v.Indoctro). Met 70 punten werd Faletta (Carosso VDL uit Saletta van Corland, fokker A. Eefting uit Rohel) van E. Eefting uit Rohel ster. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde en correct gemodelleerde merrie van 1.72m.”

Veraline en Esberley B.J.

In de dressuurrichting verdienden de halfzussen Veraline sport-dres d-oc (Furore uit Pamberley ster sport-dres prest van Jazz, fokker B. Jelgersma uit Haulerwijk) van J.C. van de Grijp uit Boornbergum en Esberley B.J. (v.Dreamcatcher) van L.M. Ernst uit Noordwolde beide het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. “Veraline is een 17-jarige merrie die op ZZ-Zwaar niveau heeft gepresteerd en zich goed bewaard heeft. Ze is hoogdrachtig en achter wat week gekoot maar we konden haar opwaarderen naar stermerrie. Haar tienjarige halfzus van Dreamcatcher is een correct gebouwde merrie met een goed model, die voor hogere punten nog wat meer uitstraling mocht hebben. Esberley B.J. heeft op ZZ-Licht niveau gepresteerd en verdiende nu ook het sterpredicaat.”

Dressuurpaarden

De interessante register A-merrie Indira van het Goorhof (Don Juan de Hus uit de Grand Prix-merrie Helena vh Goorhof van Gribaldi) van fokker W. Sneijers uit Retie kon in het stamboek worden opgenomen en ster verklaard met 75 punten voor exterieur. Haar moeder presteerde op het hoogste niveau met Theo Hanzon. “Deze zesjarige merrie heeft al het sportpredicaat behaald en voldoet daarmee aan de eisen voor ster. Ze is een krachtige merrie met sterke bespiering. Ze is niet de meest moderne merrie maar wel heel correct en sterk gebouwd”, aldus Henstra. Daarnaast kregen Haerette M (Wynton uit Aerette HBC ster van Scandic, fokker J.H. Mittendorff uit De Krim) van N. Postma uit Noardburgum en de ruin Just A Dream N (Dream Boy uit Urianca keur sport-dres van Flemmingh) van fokker F.C. Nienhuis uit Beetsterzwaag 75 punten voor exterieur. “De Wynton is een grootramige, hoogbenige en bloedgemaakte merrie. Ook op het straatje kon ze overtuigen, ze liep er heel goed over en daarmee verdiende ze 80 punten voor de draf. De Dream Boy-zoon is wat compacter gebouwd, heeft een mooie voorhand en halsvorm, en een goed bespierde bovenlijn. Hij stapt met veel lichaamsgebruik en draaft met gemak.”

Bron: KWPN/Horses.nl