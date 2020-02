Zevende overwinning op rij Steffen Peters en Suppenkasper dit seizoen

Het Global Dressage Festival in Wellington is week 7 ingegaan met de Grand Prix' op 5* en 3*-niveau. Steffen Peters was opnieuw de beste met Suppenkasper in de 5* Grand Prix voor de Special. De Amerikaan stuurde zijn Spielberg-zoon naar 76.239%, 0.63% minder dan zijn hoogste score tot nu toe. In de GP voor de kür ging de zege naar Katherine Bateson Chandler met de KWPN'er Alcazar (v. Contango) met een percentage van 71.935.

Steffen Peters is met Suppenkasper dit jaar nog ongeslagen, hij boekte gisteren zijn zevende overwinning op rij. Zijn score van 76.239% lag net onder zijn pr die hij drie weken geleden aanscherpte naar 76.869%. De twaalfjarige zoon van Spielberg wordt steeds sterker volgens Peters. “Hij was fantastisch, zelfs veel meer relaxed dan de vorige keer. Ik reed alleen de eerste pirouette wat te laat zodat de wissel bij X niet mooi was. Verder was de proef foutloos.”

Schut en Fraser met gelijke punten

Bij de vijf juryleden kwam Steffen Peters met Suppenkasper op kop. Alleen Mariette Sanders, die op C zat, had Sabine Schut-Kery met Sanceo (v. San Remo) hetzelfde percentage gegeven als Peters, 75.870%. Schut-Kery eindigde met een totaal van 73.674% op de tweede plaats. Brittany Fraser-Beaulieu scoorde met de Tango-zoon All In evenveel, maar omdat het punt voor de ruiter onderaan net iets lager was, werd ze derde.

‘Verreweg de beste proef ooit!’

Sabine Schut benaderde haar pr met Sanceo, voor Brittany Fraser was het percentage met de KWPN’er een verbetering van hun pr. Volgens de Canadese ‘verreweg de beste proef ooit!’ De top vijf werd volgemaakt door Adrienne Lyle met Harmony’s Duval (v. Rousseau) en Charlotte Jorst met de KWPN’er Kastel’s Nintendo (v. Negro).

Bateson Chandler wint met Alcazar

In de Grand Prix voor de kür was Katherine Bateson Chandler de sterkste met de KWPN’er Alcazar. Ze kreeg van de jury 71.935%. Bateson Chandler had de Contango-zoon sinds september vorig jaar niet meer gestart en was blij hoe hij het weer oppakte. “Hij heeft super zijn best gedaan voor mij”, aldus de Amerikaanse.

Aquamarijn derde

De Britse Susan Pape reed Harmony’s Don Noblesse (v. Dancier) naar de tweede plek, gevolgd door Yvonne Losos De Muñiz met haar Aquamarijn (v. United).

3* zeges voor Lane en Harada

De top drie in de 3* GP voor de Special bestond uit Megan Lane op Zodiac MW (v. Rousseau), Masanao Takahashi met Rubicon Unitechno (v. Rubin Royal) en Ashley Holzer op Mango Eastwood (v. Wynton). De 3* GP voor de kür werd gewonnen door de Japanner Kiichi Harada en zijn Cabochon-zoon Egistar.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron persbericht GDF Wellington