Zilver voor Children: ‘Ze zijn ontzettend goed aan het rijden’

Het Nederlandse Children-team heeft de zilveren teammedaille gewonnen op de Europese kampioenschappen in het Italiaanse San Giovanni in Marignano. Alle Nederlandse Children zetten scores neer van boven de 70%, ze stonden daarmee daarmee alle vier in de top 10. Lara van Nek was de beste Nederlandse met 75,57% en een tweede plaats.

Het was een spannende dag voor Imke Schellekens-Bartels, voor wie het in haar functie als bondscoach de eerste teammedaille is. “Het is jammer dat de concurrentie nog net wat beter is. De laatste Duitser trok het lijntje door naar hun gouden medaille. De Nederlandse jeugd is ontzettend goed aan het rijden, dat stemt me hoopvol. Volgend jaar vallen er door hun leeftijd wel weer wat meiden af, dus we hebben wel nieuwe aanwas nodig. De Children-rubrieken zijn een mooie tussenfase voor de Junioren, daar kunnen deze amazones ook ongetwijfeld goed meedraaien.”

Lara van Nek en Fariska

Lara van Nek en haar Fariska (v. Vivaldi) waren de beste Nederlandse combinatie. Van Nek kwam dankzij een prachtig totaalbeeld tot 75,57% en dat betekende de tweede positie in het veld. “Het hele beeld is mooi. Lara weet Fariska met een mooie aanleuning voor te stellen. Ondanks twee kleine storingen was het een harmonieuze proef.”

Anniek van Dulst haalt volgens de bondscoach al het mogelijke uit haar merrie Isala’s Arielle. “De omstandigheden waren met het noodweer niet al te makkelijk voor haar. Anniek vormt een opvallende verschijning met haar paard. Kwalitatief gezien is Isala’s Arielle misschien niet het beste paard van het veld, maar Anniek heeft haar rijtechnisch gezien heel goed voor elkaar en daar scoort ze punten mee.” Van Dulst komt uit op 74,34% en dat betekent de vierde plaats.

Evers en Knipscheer goed op weg

Senna Evers en meervoudig Children-medaillist Happy Feet (v. Tuschinski) reden een foutloze proef voor 71,57%, waar ze zevende mee werden. “Het was een gladde proef, waarin Senna veel beter haar hoofd erbij hield. De score had nog hoger kunnen zijn als het totaalbeeld net wat meer geslotenheid uitstraalde.”

Maura Knipscheer debuteerde. Schellekens: “Alles is nieuw voor Maura Knipscheer. Ze reed voor wat ze waard was. Ik vond dat ze met haar Amaretto één van haar betere proeven neerzette”, meldt Schellekens-Bartels over de landenproef die 70,9% en de negende plaats opleverde.

Bron: KNHS / Horses.nl