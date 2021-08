Zilver voor Nederland in landenwedstrijd Tokio

In Tokio zijn zondag de laatste proeven in de landenwedstrijd Paradressuur verreden. Sanne Voets reed in Grade V naar een score van 78,2% met Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) en stelde daarmee het zilver veilig voor Nederland. Eerder op de dag reed Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) naar 74,814% in Grade IV. Rixt van der Horst had zaterdag al 76,235% gereden in de landenproef van Grade III.