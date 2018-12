Zoë Zwiggelaar: ‘Ik hoop door te kunnen stromen naar de U25’

Zondag won Zoë Zwiggelaar met Fidarsi Rossi beide proeven in het ZZ-Zwaar op de tweede dag van de subtoptweedaagse in Exloo. Met scores van 63,36% en 62,36% was ze de sterkste deelnemer in het negenkoppige deelnemersveld.

Normaal gesproken start Zoë Zwiggelaar vooral bij de Young Riders met haar achtjarige Fidarsi Rossi, maar aangezien over 1,5 week IICH in Zuidbroek op het programma staat, waar ze ZZ-Zwaar zal gaan starten, wilde ze nu de proef alvast oefenen. Met scores van 62% en 63% valt er nog genoeg winst te boeken op dit niveau, maar de amazone was vooral al erg blij met dat haar paard in Exloo alweer meer ontspannen aanvoelde dan een week geleden in Beilen.

Lastige startpositie

“Ik moest in Exloo meteen als eerste starten, en dat vind ik zelf altijd een lastige uitgangspositie. De jury heeft dan nog geen vergelijkingsmateriaal. Ik vond Fidarsi wel fijn lopen. De wissels springt hij altijd mooi en ook ging de uitgestrekte draf goed. In de tweede proef zit schouderbinnenwaarts op de AC-lijn. Deze proef heb ik nog niet zo vaak gereden, en er zaten dan ook nog wat slingertjes in deze lijn. Daarnaast kon Fidarsi in een drafappuyement mooier bergop blijven en stond er bij een galopappuyement dat we meer lengtebuiging mogen tonen. Dat zijn puntjes om op te letten.”

Laatste jaar Young Riders

Volgend jaar wordt Zwiggelaar eenentwintig, waardoor dat het laatste jaar wordt waarin ze Young Riders mag starten. Daarna hoopt ze door te kunnen stromen naar de U25. “In de training pakken we al wat oefeningen mee en dat lijkt best goed. Ik hoop dat dus dat we op den duur door kunnen stromen”, aldus de amazone, die haar ouders enorm dankbaar is voor alle support. “Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest.”

Op de eerste dag van de subtoptweedaagse in Exloo was Marjan Hooge al zeer succesvol in de Prix St. Georges en op de tweede dag kon ze daar de overwinning in de Intermediaire I aan toevoegen. Ze reed hier Eskara de Jeu naar de winnende score van 67,06%.

In de Grand Prix wist Anouk Noordman Saskia Knol te kloppen. Noordman reed Zeronica naar 66,03% en verwees daarmee Knol en SCG’s Cynosa naar een tweede plek (64,57%).

Bron: Horses.nl