Zonik-zoon wint Belgisch kampioenschap jonge dressuurpaarden

De eerste Belgische Kampioenen werden vandaag bekroond op het Belgisch Kampioenschap voor Jonge Paarden te Gesves. Dat waren de 6- en 7-jarige dressuurpaarden, die vandaag hun finale reden. Aan die finale ging uiteraard een selectie vooraf. Op donderdag kwalificeerden zich eerst al de eerste 7 in beide leeftijdscategorieën voor die finale in de eerste proef, en in de tweede herkansingsronde op vrijdag nog eens 3 per leeftijd. Het werden 2 mooie finales waarbij Zonik de kampioen leverde bij de zesjarigen.

Bij de 6-jarigen waren alle ogen gericht op het ene aanwezige paard van de 2 geselecteerden die over een maand de Belgische kleuren gaat verdedigen op het Wereldkampioenschap voor Jonge Paarden in Ermelo. Dat was Zonik Plus, een zoon van Zonik x Hohenstein onder Justin Verboomen. Zij wonnen heel overtuigend zowel de kwalificatieronde als de finale, met respectievelijk 87 en 85%. De tweede plaats was voor Ludo B (Glamourdale x Krack C) bereden door Nick Van Laer met 80,2%, en de derde plaats voor Lotus Elan J2L met Laura Luyten en 77%. De laagste score in deze finale was zo wie zo al boven de 71,2%.

Jack Daniels N wint 7-jarigen

Bij de 7-jarigen was ook bijna het hele deelnemersveld van de finale goed voor meer 71,5%, maar hier waren de uitschieters wat minder opvallend. Toch een heel mooi podium, met op 1 Jack Daniels N (SBS – Apache x Welt Hit II) onder Nick Van Laer die over een maand ook onze kleuren gaan verdedigen op het WK in Ermelo met 77,379% (maar 84% voor kwaliteit), op de voet gevolgd door Kumani ADQ (Fidertanz x Riant) bereden door Tahnee Waelkens met 77,343% (en tevens 84% voor kwaliteit) en op drie de reservekandidaat voor het WK, New Berry Z (Zangersheide – Negro x Weltmeyer II) bereden door Jorinde Verwimp.

Prijsuitreiking 7-jarigen. (c) Studio Temps de Pose

Uitslag.

Bron: persbericht