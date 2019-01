Zoom naar Beatrice Buchwald

De vijfjarige Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) heeft zijn intrede genomen in de stallen van Beatrice Buchwald. De reservekampioen van de Westfaalse keuring 2016 was tot eind vorig jaar beschikbaar via hengstenstation Mathieu Beckman en behoort tot één van de meest populaire dekhengsten. Zoom was afgelopen jaar de beste vierjarige hengst in de sporttest.

Na zijn goedkeuring in 2016 won Zoom een jaar later de 14 dagen-test in Neustadt-Dosse, waar hij onder andere een 9,5 voor de galop en negens voor de Rittigkeit kreeg. Begin november vorig jaar werd naar buiten gebracht dat de hengst van Landgestüt Warendorf zou verhuizen naar Andreas Helgstrand, maar dat gerucht bleek niet te kloppen.

Fokkerij

De interessant gefokte hengst – moeder DMJ Diva Dannebrog (mv. Brentano II) loopt in het Britse para-dressuurteam – zal hopelijk komend jaar in de wedstrijdring te zien zijn onder Isabell Werth’s voormalig stalamazone. Of de hengst ook voor de fokkerij beschikbaar komt via het pas geopende hengstenstation van Buchwald en partner Jens Hoffrogge, is nog niet bekend.

Bron: St. Georg/Horses.nl