Zweden winnen Nations Cup, goede prestaties voor Fry en Zweistra

In Compiègne werden zondag zowel de GPS als de kür afgewerkt. Charlotte Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale) wonnen (na de GP op vrijdag) ook de Spécial, dit keer met 76,638%. De kür op muziek was prooi voor Isabell Werth met DSP Quantaz, die met 85,875% een eindje loskwam van de concurrentie. De landenwedstrijd ging naar Zweden: De gezusters Ramel werden tweede en derde in de GPS en Patrik Kittel tekende voor de tweede plaats in de kür.

Juliette Ramel tekende met Buriel K.H. (v. Osmium) voor de tweede plaats in de Spécial. Het jurylid bij C zette haar zelfs boven Fry. Oudere zus Antonia Ramel werd derde met Curiosity (v. Clinsmann 2).

Juliette Ramel met Buriel KH. Foto: FEI

Zweistra vierde in kür

Patrik Kittel werd met de tienjarige Touchdown (v. Quaterback) tweede in de kür op muziek. De Zweed liet 82,025% optekenen. Emma Kanerva uit Finland reed met Greek Air (v. Gribaldi) naar plaats drie: 76,825%. Met een dik persoonlijk record van 75,580% kwamen Thamar Zweistra en haar negenjarige hengst Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) op plaats vier uit. Zweistra en haar schimmel staan inmiddels vast wel op het netvlies van bondscoach Alex van Silfhout…

Patrik Kittel met Touchdown. Foto: FEI

Glamourdale solliciteert

Voor Lottie Fry en Glamourdale had het tournooi in Compiègne niet beter kunnen verlopen. Twee keer een eerste plaats op hun eerste concours op 5* niveau. Daarmee solliciteren de twee nadrukkelijk naar een prominente plek in het Britse team voor het WK in Herning deze zomer.

Charlotte Fry en Glamourdale. Foto: FEI.

Witte-Vrees achtste

Madeleine Witte-Vrees werd in de GPS achtste met Finnländerin (v. Fidertanz). Het Nederlands team was gisteren al uit de race in de landenwedstrijd nadat Adelinde Cornelissen werd uitgesloten (bloedregel). De Britten deden ook niet meer mee, nadat Fiona Bigwood moest opgeven. Spanje werd tweede in de landenwedstrijd, België derde.

