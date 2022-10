Zweistra en Ich Weiss pakken WB-kür Boedapest met 77,12%

Een klein deelnemersveld in de Wereldbeker van Hongarije zondag, maar wel met concurrentie in de top van het klassement. Thamar Zweistra en Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) bleven met 77,12% de Zweedse ruiter Patrik Kittel en Delaunay OLD nipt voor (77,080). Een mooie overwinning én wereldbekerpunten voor de Nederlandse amazone.