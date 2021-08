Zweistra wint kür op muziek Zandhoven

Een goede dag op het CDI3* in Zandhoven voor Thamar Zweistra en haar Hexagon paarden. Met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson TN) won de Nederlandse de Grand Prix Kür op Muziek. Zweistra scoorde 76,050%. De derde plaats ging naar Vincent van Gasselt met Delacroix 11 (v. Dancier), die naar 74,955% reed.

Tussen de twee Nederlandse combinaties nestelde zich Juan Antonio Jimenez Cobo uit Spanje met de Lusitano Euclides Mor (v. Riopele). Hij bleef Van Gasselt nipt voor met 75,170%. De Britse Fiona Bigwood was vierde met de KWPN’er Fame (v. Bordeaux).

Zweistra derde in GPS

De 3* Grand Prix Special werd eerder op de dag gewonnen door de Britse ruiter Emile Faurie met Dono di Maggio OLD (v. Dimaggio), die 79,957% scoorden. Lena Waldmann uit Duitsland werd tweede met Oldenburger hengst Fiderdance (v. Fidertanz 2). Hier was Thamar Zweistra derde, met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil). De Nederlandse scoorde 71,809%. Tommie Visser werd in deze rubriek zevende met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz).

Van der Muren vierde in Inter I

In de kür op muziek op Intermédiair I-niveau reed Kim van der Muren naar plaats vier met voormalig Pavo-cupwinnares Guadeloupe-Beau (v. Bordeaux). Het duo reed naar 71,435%. De winst was voor de Duitse Meike Lang met Ernesto 69 (v. Ehrenwort). Zij won nipt met 73,920%. De Belgische Laura Luyten was tweede met J2L Lamborghini (v. San Remo), in 73,890%.

