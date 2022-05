Zwitserse Andrina Suter rijdt nóg een paard naar Nürnberger Burg-finale

In München werd zowel de inloopproef als de kwalificatie voor de Nürnberg Burg Pokal finale dit weekend gewonnen door Andrina Suter. De Zwitserse had al een ticket voor de finale in december, maar heeft ook met de negenjarige Del Curto (v. Dimaggio) een startplaats verdiend. Zondag reed de combinatie naar 73,487%. Ze kreeg negens voor het binnenkomen en 8,5-en voor de uitgestrekte draf. Daarmee liet Suter een aantal Duitse topruiters achter zich.

Suter had in Mannheim al een ticket verdiend met Briatore NRW (v. Bellissimo M).

Schneider tweede

Dorothee Schneider verbeterde zich met Dante’s Hit OLD (v. Dante Weltino) ten opzichte van de zaterdag en werd tweede met een score van 75.853%. Benjamin Werndl was derde met Discover (v. Don Frederic). Lisa Müller en Gut Wettlkam’s Chuck Bass (v. Cennin) waren gisteren nog tweede maar moesten zondag genoegen nemen met de vierde plek. Vijfde was Isabell Werth met de Nederlands gefokte Joshua (v. Sezuan), die in galop nog wat spanning had in zijn grote lijf: hij meet 1,80 m.

Uitslag