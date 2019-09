18e Horse Event weer uitverkocht op zaterdag en zondag

Dat Horse Event na achttien edities nog altijd uitermate populair is onder paardenliefhebbers, bewees het evenement dit weekend met een uitverkochte zaterdag en zondag. Sportliefhebbers, recreatieruiters, ondernemers en jonge paardenliefhebbers kwamen vanuit alle windstreken naar het educatieve paardenevenement, dat voor de tweede keer neerstreek op een zonovergoten Expo Haarlemmermeer.

Eén van de hoogtepunten van Horse Event was de show-première van George, het nieuwe droompaard van Britt Dekker die ze als ‘salaris’ kreeg van Talpa-baas John de Mol. De witte PRE-hengst werd voor het eerst getoond aan het publiek, dat zowel op vrijdag als op zondag massaal toestroomde. Ook prijkten diverse internationale namen de line-up, waaronder de Australische westernruiter en trainer Warwick Schiller, Fransman Vincent Liberator, bekend van Appassionata, de Colombiaanse trainer Rodrigo Laserna, dressuurruiters Daniel Bachmann Andersen uit Zweden en de Portugese Maria Caetano.

Silverbeam Westland en Don Diablo winnen Best Horse Awards

Op vrijdag werd voor het eerste de Best Horse Award uitgereikt aan het mooiste en liefste paard van Nederland. Een professionele jury verkoos Silverbeam Westland als winnaar in de categorie manegepaarden en Don Diablo ging met de winst naar huis bij eigen paarden. Terug van weggeweest op het evenement was de KNHS Zitcompetitie. Anoek Hoeve (cat. 1), Dieuwke Vallinga (cat. 2), Marije Steenbergen (cat. 3) en Sylvia Steijger (cat. 4) mochten de hoogte trede van het erepodium beklimmen. De finale van de Noord-Hollandse Pas de Deux werd gewonnen door Stal ’t Reijgersbosch, en mag als beloning de prachtige kür ook laten zien uitvoeren op Jumping Amsterdam!

Vijfhonderd ondernemers op Hippische Ondernemer Dag

De Hippische Ondernemer Dag op vrijdag werd bezocht door ruim vijfhonderd hippische ondernemers. Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Humberto Tan werden de HIP Awards uitgereikt aan Pensionstal Zeggezicht, Hippische Ondernemer van het Jaar 2019, en Equilin Paardenvoeders die zich Hippische Toeleverancier van het Jaar 2019 mag noemen. Tijdens de KNHS instructeursdag werd de derde HIP Award uitgereikt aan Hester Bransen. Zij won de eerste editie van de verkiezing ‘Hippische docent/instructeur van het Jaar’.

Bron: Persbericht