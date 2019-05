23 paarden door uit eerste selectie WK jonge dressuurpaarden België

Afgelopen weekend was in Heist o/d Berg de eerste Belgische selectie voor het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo. 23 paarden kregen een uitnodiging voor de tweede selectie in juni. De nodige KWPN'ers zijn door naar de tweede ronde, waaronder de BWP goedgekeurde Jack Sparrow DE (Desperado x Negro) van Katia Smets.

Bij de vijfjarige dressuurpaarden zijn de twee BWP goedgekeurde hengsten WinHorses’ Flynn (Fahrenheit X Sir Oldenburg) en de KWPN gefokte Jack Sparrow DE door naar de tweede ronde. De hengst van Katia Smets liep vorig jaar in de finale van de Pavo Cup.

KWPN’ers

Verder zijn door de KWPN gefokte Jivahno (Everdale x Vivaldi), Jorito (Baltic VDL x Corleone), Javea (Bon Bravour x Krack C) en Jaguar Matador (Charmeur x Painted Black). Aangevuld met kinderen van Don Frederic, San Amour, Don Index, Sir Donnerhall en Quaterback.

Zesjarigen

De BWP-hengst Quanto Curo vh Bloemenhof (Quotenkönig x Weltino) werd bij de zesjarigen doorverwezen naar de tweede ronde. Daarnaast gaan verder Noblesse van het Genelaar (Charmeur x Negro), de Italiaans gefokte Hannoveraan Conan di Fonte Abeti (Apache x Sir Donnerhall), Di Magic (Del Magico x Canaster) en Ivanow (Apache x Gribaldi).

WK finalist First-Step Valentin

Bij de zevenjarigen gaan zeven paarden door naar de tweede selectie. Een ervan is de BWP goedgekeurde hengst Mac Donovan (Sir Donovan x Cantos) onder Flore de Winne. Ook de in Frankrijk en België goedgekeurde Vitalis-zoon First-Step Valentin mag verder. Hij was in 2017 achtste in de finale op het WK bij de vijfjarigen. De andere zevenjarigen die doorgaan zijn de drievoudige Belgische kampioen Belaggio (Belissimo M x Ehrentanz), de KWPN’ers Hard to Beat (Easy Game x Negro), Horton (Charmeur x Don Schufro) en Hero VDT (Conteur x Wynton) en Charmer (Charmeur x Quattro B), de nieuwe aanwinst van Jorinde Verwimp.

De tweede selectieronde is op 15/16 juni 2019 in Sint-Genesius-Rode.

Bron Belgian Warmblood/Horses.nl