5* openingsproef WEF 5 voor Sydney Shulman, Smolders negende

Week vijf van het WEF in Wellington staat in het teken van de 5* wedstrijd. De openingsrubriek kwam vannacht op naam van Sydney Shulman met Villamoura (v. Diamant de Semilly). Harrie Smolders kwam met twee paarden aan de start en werd op Monaco (v. Cassini II) negende.

De Brit Kelvin Bywater had als openingsproef een Twee Fasen over 1,45m gebouwd. 23 van de 54 ruiters hadden geen strafpunten gereden over de beide fasen. De voor Israël uitkomende reed met Villamoura de snelste tijd van 27,19 seconden. De amazone had al vroeg in de wedstrijd de winnende tijd op de klokken gezet.

‘Een galopsprong minder’

Op nog geen halve seconde (27,62 seconden) werd McLain Ward tweede met Catoki (v. Catoki). Shulman: “Ik deed een galopsprong minder op de rolback naar de Douglas Elliman steilsprong waar het snelle gedeelte begon.” Zo pakte Shulman de winst.

KWPN merrie Amalia

In een tijd van 27,88 seconden werd Kristen Vanderveen derde op Bull Run’s Faustino De Tili (v. Berlin). Net boven de 28 seconden (28,14) pakte Daniel Coyle de vierde plaats op de KWPN merrie Amalia (v. Arezzo VDL), gefokt door de VDL Stud. De negenjarige merrie debuteerde op 5* niveau.

Smolders met beide paarden nul

Harrie Smolders stuurde Monaco foutloos rond en in een tijd van 29,71 seconden werd hij negende. Ook met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) was hij dubbel nul, maar in een rustige tijd van 38,89 seconden, hiermee werd hij 23ste.

Conter en Allen winnen 1,40m-rubrieken

In de 2* 1,40m-rubriek won de Belgische Zoe Conter op Soory De L’Hallali (v. For Pleasure) voor Carly Anthony met VDL Stella (v. Cardento). Stella van vorig jaar het op een na duurste paard van de WEF Sport Horse Auction, ze bracht 305.000 dollar op. In de 5* 1,40m-proef was Bertram Allen de snelste op Castlefield Vegas (v. Cassino).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht WEF