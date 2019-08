Ahlmann en Clintrexo Z trekken zich terug voor individuele finale

Christian Ahlmann ziet af van deelname aan de individuele finale op het EK in Rotterdam. Ahlmann schrijft op Facebook: "Clintrexo is nog maar tien jaar oud en ik wil dat hij naar huis gaat met deze geweldige ervaring, er staat hem in de toekomst nog veel te wachten."

De individuele finale van het Europees Kampioenschap 2019 zal dus plaatsvinden zonder Christian Ahlmann en Clintrexo (v.Clintissimo). De 44-jarige ruiter heeft dat zojuist op zijn Facebook-pagina geplaatst. Na de tweede plaats van het Duitse team op het Europees Kampioenschap, trekt Ahlmann de hengst terug: “Ik ben erg trots op Clintrexo Z, die hier in Rotterdam geweldig werk heeft verricht en het Duitse team heeft geholpen de zilveren medaille te winnen. Morgen starten we niet in de individuele finales.”

Beste Duitser

Na het jacht was Christian Ahlmann de beste Duitser in Rotterdam op de vierde plaats. Daarmee had Ahlmann de basis gelegd voor het Duitse team om de leiding te pakken in de Nations Cup. In de eerste manche van de tweede dag ging het niet optimaal voor het duo, met acht strafpunten als resultaat. Toen Ahlmann en Clintrexo Z foutloos moesten rijden voor Duitsland in de tweede manche, deden de twee dit ook met de zilveren plak als beloning. Ahlmann was hier “meer voor het team en niet zozeer voor het individueel,” zei Christian Ahlmann gisteren na zijn rit. “Clintrexo heeft het hier erg goed gedaan met zijn tien jaar op zijn eerste kampioenschap. Hij sprong gisteren weer geweldig en had een mooie finish met zijn foutloze ronde, ” reageerde bondscoach Otto Becker.

Bron: St-Georg/Facebook/Horses.nl