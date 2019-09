Albert Hooyer pakt goud in vaardigheid L/M/Z/ZZ op Hippiade

De Hippiade Mennen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is inmiddels in volle gang en in alle vroegte werd de eerste kampioen van de dag gehuldigd. Het tweespan van Albert Hooyer kreeg de oranje staatsiedekens omgehangen en mocht voorop tijdens de ereronde in de prijsuitreiking van de vaardigheid klasse L/M/Z/ZZ tweespan paarden.

Met zijn bonte tweespan reed Albert Hooyer als enige deelnemer in de rubriek een foutloos M-vaardigheidsparcours. Hij reed aansluitend nog de barrage, maar dat bleek achteraf dus niet nodig. Albert was erg tevreden over zijn rit en de vorm van zijn paarden. Hij vertelt: ‘Het is nu de vijfde keer dat we deelnemen aan de Hippiade en we zijn al twee keer tweede geworden, maar nog nooit kampioen, tot nu. Ik men al jaren samen met mijn paarden Amy en Byoux, zowel in het enkelspan als in het tweespan. Samen zijn ze goed op elkaar ingespeeld. Amy staat linksvoor en is van het harde werken en altijd fijn te sturen. Byoux op rechtsvoor trekt het span weer goed recht na de hindernis zodat de ballen blijven liggen. Ik vind dressuur en samengesteld mennen ook erg leuk om te doen. Zowel Amy als Byoux start ik later vandaag ook nog individueel in de dressuur, maar de vaardigheid is toch wel mijn specialiteit.’

Uitslag Vaardigheid klasse L/M/Z/ZZ

Albert Hooyer – Amy en Byoux – klasse M Harry Streutker – Ra’ld JW en Yk Arjan – klasse M Henk Bos – Topspeed Pavel en Topspeed Senko – klasse M

Bron: KNHS