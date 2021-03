Amazones domineren Welcome Stakes Wellington

De achtste week van het Winter Equestrian Festival in Wellington is in gegaan met twee openingsrubrieken voor de 4*-wedstrijd. De amazones voerden afgelopen nacht de boventoon in de proeven direct op tijd. Adrienne Sternlicht won met Lafayette Van Overis (v. Kashmir Van Schuttershof) de eerste groep. In de avondgroep was Amy Millar op Christiano (v. Canoso) de snelste.

In de eerste Welcome Stake over 1,40m stuurde Adrienne Sternlicht de Belgische ruin Lafayette Van Overis in 58,54 seconden als snelste rond. De Amerikaanse werd op twee tiende gevolgd door Jessica Mendoza en Dublin (v. Cobra). En 0,03 seconde achter Mondoza werd Megan McDermott op de twaalfjarige KWPN’er Entano (v. Namelus) derde.

KWPN’ers in top vijf

Ook op de plaatsen vier en vijf eindigden KWPN’ers. De Bacardi VDL-dochter Gerdinieke werd onder John Perez vierde en Eldorado V (v. Ziezo) werd vijfde in handen van Camila Mazza de Benedicto.

Millar wint avondrubriek

In de avondrubriek, speciaal voor de ruiters die vrijdag de Nations Cup rijden, was de Canadese Amy Millar de sterkste met Christiano in 56,78 seconden. Aan het einde van de rubriek troefde de dochter van oud Olympiër Ian Miller Jessica Mendoza af. Mendoza stond met Casanova (v. Clarimo) lang aan de leiding met een tijd van 57,89 seconden.

Martin Fuchs werd derde op de negenjarige KWPN’er Leone JEI (v. Baltic VDL) in een tijd van 58,95 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl