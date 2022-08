Amerikaanse en Canadese eventingteams voor WK bekend

De Amerikaanse en Canadese hippische bonden hebben de shortlists bekend gemaakt voor de wereldkampioenschappen eventing in het Italiaanse Pratoni del Vivaro in Rocca di Papa, van 14-18 september. Team USA heeft Boyd Martin/Tsetserleg TSF en Tamra Smith/Mai Baum, de Olympische combinaties van Tokio, in zijn gelederen. Canada vecht voor een ticket voor de Spelen in Parijs.

Team USA voor Pratoni bestaat uit:

Will Coleman met Off The Record (v. Arkansas VDL) en reserve paard Dondante (v. Pacino)

Ariel Grald met Leamore Master Plan (v. Master Imp xx)

Boyd Martin met Tsetserleg TSF (v. Windfall)

Lauren Nicholson met Vermiculus (v. Serazim ox)

Tamie Smith met Mai Baum (v. Loredano)

Meereizende reserve: Phillip Dutton met Z (v. Asca Z)

Het wedstrijdformat voor het WK zal bestaan uit vier (sommige teams kunnen drie leden hebben) teamleden met een afvallende score en een individuele combinatie. De teamleden zullen later worden bepaald en bekend gemaakt.

Canada

Canada heeft een sterke selectie voor het WK. Ze zullen strijden voor een plaats in de top zeven, wat hen een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zal opleveren. Een doel dat zeer hoog in het collectieve vaandel van de ploeg staat nadat ze zich, na een teleurstellende vorige Olympische cyclus, niet wisten te kwalificeren voor Tokio.

Het Canadese team bestaat uit:

Hawley Bennett-Awad met Jollybo (v. Jumbo)

Holly Jacks-Smither met Candy King (v. Grafenstolz)

Colleen Loach met Vermont (v. Van Helsing)

Karl Slezak met Fernhill Wishes (v. Chacoa)

Mike Winter met de KWPN’er El Mundo (v. Numero Uno)

De niet meereizende reserves zijn:

Dana Cooke met FE Mississippi (v. Cassini II) en Lisa Marie Fergusson met Honor Me (Welsh pony x volbloed).

Bron Eventing Nation