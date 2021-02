Ashlee Bond opent WEF 6 met zege op dochter Emerald

Week zes van het WEF in Wellington ging vannacht van start met een 1,45m Twee Fasen. Hierin versloeg Ashlee Bond in de laatste rit met haar in Amerika gefokte KWPN'er Imagine (Emerald x Heartbreaker) Erynn Ballard. Ballard zat in het zadel van haar nieuwe aanwinst Classic Penny (v. Clapton), in november overgenomen van Benedikte Serigstad Endresen.

Ashlee Bond en de achtjarige Emerald-dochter Imagine waren de laatste die over het parcours van Catsy Cruz uit Mexico gingen. Zes combinaties hadden al een dubbele nul ronde gereden waarvan de Canadese Erynn Ballard de leiding had genomen met Classic Penny ineen tijd van 27,38 seconden. Bond wist Ballards tijd te verbeteren met een dikke seconde en won in 26,24 seconden.

‘Kon nog wel drie gaten hoger’

Bond was blij met de zege: “Ze (Imagine) is pas acht en het voelde of ze nog drie gaten hoger kon springen. We hebben nog niet veel wedstrijden gereden en dit was haar eerste 3* 1,45m. Het voelde heel goed.” Bond heeft de Emerald-dochter uit de KWPN-merrie Vandra’s Eagle (v. Heartbreaker) sinds haar vijfde op stal. “We hadden haar eerst met anderen samen, maar we hebben ze begin vorig jaar uitgekocht omdat we echt het gevoel hadden dat ze iets speciaals was en echt bij me paste.”

Fokprodukt Waaij Stud

De top drie werd vervolledigd door de Amerikaan Alex Matz met de dertienjarige KWPN’er Davidson (Harley VDL x Chin Chin), die foutloos over de finish kwam in 28,45 seconden. Davidson, gefokt door de Waaij Stud, was destijds vierde op het WK voor zevenjarige springpaarden.

Duffy wint 1,40m

De internationale 1,40m-rubriek ging naar Michael Duffy met de Hannoveraanse hengst RMF Chacco Top (v.Chacco-Blue). Zijn landgenoot Gevin Harley werd tweede met Corbawido PS (v. Balou du Reventon). De derde plaats ging naar Ben Maher met de Clinton-zoon Tic Tac.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF/Horses.nl