Belgen uit de strijd door blessure en bloedregel

Na de eerste ronde van de landenwedstrijd in Aken stonden de Belgische springruiters nog de eerste plaats samen met Nederland, Zweden, Ierland en Frankrijk. Maar in de tweede manche sloeg het noodlot toe voor de zuiderburen. Een blessure bij Utamaro d'Ecaussines (v. Diamant de Semilly) van Niels Bruynseels en bloed aan Gudrun Patteets Sea Coast Valdelamadre Clooney (v. Centauer Z) maakten een einde aan de Belgische droom.

Niels Bruynseels reed een mooie foutloze eerste ronde met de sBs-hengst Utamaro d’Ecaussines, maar hij kwam niet meer terug voor de tweede omloop. De zoon van Diamant de Semilly voelde niet 100% fit aan en Bruynseels besloot niet meer binnen te rijden. De Belgen moesten met drie ruiters verder.

In de tweede omloop kwam voor België Gudrun Patteet als eerste in de ring. In de eerste ronde was de amazone met acht strafpunten het streepresultaat voor het team. In de tweede omloop kreeg Patteet een balkje met de elfjarige Sea Coast Valdelamadre Clooney.

Bloedregel

Toen vervolgens Quel Homme De Hus (v. Quidam de Revel) en Jerome Guery foutloos over de finish kwamen en opgelucht de ring verlieten, klonk door het stadion dat door de bloedregel Gudrun Patteet werd gediskwalificeerd. Er kwam een einde aan de Belgische droom om een goed resultaat in Aken neer te zetten. Gregory Wathelet reed de hengst Iron Man vd Padenborre (v. Darco) nog wel de ring binnen om de kwalificatie voor de Grand Prix binnen te halen. Na een nulronde in de eerste manche kreeg het paar een balk en een tijdfout in de tweede.

Bron Horseman