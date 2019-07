Belgische selectie voor WK jonge dressuurpaarden

Na de derde en laatste selectie afgelopen zaterdag in St-Niklaas afgelopen zaterdag vaardigt de Belgische federatie zes paarden af naar het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo (1-4 augustus). Onder hen de hengst First Step Valentin (Vitalis x Fidermark) die vorig jaar met Larissa Pauluis ook al deel nam. Ook de in Hannover geregistreerde Conan Di Fonte Abeti (Apache x Sir Donnerhall II) gaat voor de tweede keer naar Ermelo met zijn ruiter Nick Van Laer.

Vlak voor de laatste selectie zag Andrea Müller-Kersten haar droom in rook opgaan. Ze was met twee paarden door naar de laatste selectie, maar werd uitgeschakeld door een val van een jonge hengst in Duitsland. De amazone liep breuken in haar been en enkel op en staat voorlopig aan de zijlijn.

Vijfjarigen

De Belgische federatie heeft bij de vijf-, zes- en zevenjarigen elk twee paarden aangewezen voor het WK. Bij de jongste paarden zijn dat Oblix van de Kempenhoeve (Quaterback x Sungold) met Katrien Verreet en de KWPN-merrie Javea (Bon Bravour x Krack C) met Tom Franckx.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen zijn dat de in Hannover geregistreerde Conan Di Fonte Abeti (Apache x Sir Donnerhall II) met Nick Van Laer en de in Westfalen gefokte, bij het BWP goedgekeurde hengst Quanto Curo vh Bloemenhof (Quotenkönig x Weltino) met Tom Franckx.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen zijn dat Mac Donovan (Sir Donovan x Cantos) met Flore de Winne en de bij meerdere stamboeken goedgekeurde in Westfalen gefokte hengst First Step Valentin (Vitalis x Fidermark) met Larissa Pauluis.

Bron VLP