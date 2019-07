Berlin Eagles Ludger Beerbaum en Christian Kukuk vliegen naar zege GCL

In Chantilly vertrokken gisteren de Berlin Eagles met Ludger Beerbaum op Cool Feeling (Cornado NRW x Lancer II) en Christian Kukuk met Limonchello NT (Lord Caletto x Calido ) vanaf pole position in de Global Champions League etappe. De baas en zijn stalruiter hielden het hoofd koel en stuurden hun paarden opnieuw foutloos rond en pakten de zege voor Valkenswaard United met vier strafpunten en London Knights die ook op vier strafpunten eindigden.

Ludger Beerbaum en Christian Kukuk hadden in de eerste ronde al twee nulrondes neergezet voor team Berlin Eagles en verschaften hen een goede uitgangspositie voor de zege. Toen het team van Marcus Ehning en Bertram Allen (met vier uit de eerste ronde) met een snelle tijd nul bleef in de tweede ronde en ook de Britten Emily Moffitt en Ben Maher de lei schoon hielden, moesten de twee Duitsers wel foutloos blijven om de overwinning te pakken.

‘Onze paarden zijn minder snel’

Beerbaum: “Team Valkenswaard United (met Ehning en Allen) legde de druk bij ons door met snelle rondes foutloos te blijven. Onze paarden zijn minder snel, dus we moesten foutloos rijden. Dat gaf wel wat druk. Maar Christian reed een super ronde en dat gaf mij een comfortabel en goed gevoel voor mijn ronde.”

Ehning en Allen snel en foutloos

Marcus Ehning had in de eerste omloop nog een balk met de hengst Comme Il Faut (Cornet Obolensky x Ramiro), maar in de tweede omloop ging het paar subliem foutloos in een snelle tijd. Teamgenoot Bertram Allen had voor de tweede ronde Harley vd Bisschop (Dulf van den Bisschop x Coronado) en bleef voor de tweede keer nul. Valkenswaard United werd met vier strafpunten tweede.

Moffitt dubbel nul

Emily Moffitt bleef voor de London Knights twee keer foutloos met de NRPS’er Winning Good (Winningmood x Sir Corland). Ook Ben Maher maakte met de KWPN’er Explosion W (Chacco-Blue x Baloubet Du Rouet) geen fouten. In de eerste ronde had Nicola Philippaerts de vier strafpunten gemaakt.

In de League staat nu Miami Celtics (gisteren vierde) op kop, gevolgd door Shanghai Swans en London Knights.

Bron GCL