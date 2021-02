Bliss Heers troef Daniel Deusser af in Challenge Cup

Bliss Heers en Antidote De Mars (v. Diamant de Semilly) kaapten gisteren de eerste plaats in de vierde ronde van de WEF Challenge Cup in Wellington weg voor de neus van Daniel Deusser en zijn talent Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het verschil tussen de twee ruiters was slechts 0,25 seconden. Laura Kraut werd op de Verdi TN-dochter Fleurette derde.

Bliss Heers kwam als snelste uit de bus in de dertien man sterke barrage. Ze realiseerde een tijd van 38, 98 seconden met de elfjarige Diamant de Semilly-zoon Antidote de Mars. De Amerikaanse wist de snelle tijd van 39,23 seconden die Daniel Deusser met Killer Queen VDM op de klokken had gezet, met 0,25 seconden te verbeteren. “Het is zeker extra speciaal en echt spannend voor mij,” zei Heers. “Overal winnen is al heel wat, maar om thuis te zijn en het Europese publiek hier te hebben, is een geweldig gevoel.”

Kraut derde

Routinier Laura Kraut deed als laatste in de barrage nog een poging om met de Verdi TN-dochter Fleurette Bliss Heers van de troon te stoten. De Amerikaanse bleef foutloos, maar met de tijd van 39,55 seconden werd ze derde.

Porter wint 2* 1,45m

Wilton Porter wist de 2* 1,45m-rubriek te winnen met Diamonte Darco (v. Unbelievable Darco). Porter werd op 0,05 seconde gevolgd door de achttienjarige Ier Max Wachman op Lazzaro Delle Schiave (v. Acodetto 2). Anna Beth Athey werd derde met de SWB gefokte Nat King Cole (v. Diamant De Revel).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht WEF Wellington