46 foutlozen in eerste onderdeel Blom Cup zesjarigen

In het eerste onderdeel van de halve finale van de Blom Cup voor zesjarigen bleef iets minder dan de helft foutloos: 46 van de 108 deelname paarden. De snelste foutloze rit - die overigens geen invloed heeft op de klassering in dit eerste onderdeel - werd neergezet door Ipsthar (Denzel v’t Meulenhof x Farmer) met Bas Moerings.

Naast de KWPN-hengst Ipshar, tevens winnaar van de Blom Cup van vorig jaar, bleven nog zes KWPN-hengsten foutloos. Dat zijn I Am London Apple (Carembar de Muze x Contendro I) onder Remco Been, Ibolensky (Cornet Obolensky x Contender) onder Miranda Harrington, It’s Possible SRK (Berlin x Quidam de Revel) onder Mark Bunting, I Am Codex (Codex One x Calvaro Z) onder Bart Lips, Inaico VDL (Indoctro x Baloubet du Rouet) onder Alex David Gill en Cascadello Boy RM (Cascadello x Balou du Rouet) onder Inga Schuurman.

Ook Ilussion en Cantano TN naar tweede onderdeel

De 75 hoogstgeplaatsten van dit eerste onderdeel zijn geplaatst voor het tweede onderdeel van de halve finale, dat morgenochtend vanaf 8.00 uur verreden wordt. Daaronder de KWPN-hengst Illusion (Arezzo VDL x Ukato) die onder Sanne van Gendt met 1 stafpunt over de finish kwam. Ook de KWPN-hengst Cantona TN (Codex One x Caretano Z) is door naar het tweede onderdeel. Hij noteerde vandaag onder Zoï Snels 4 strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl