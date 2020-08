54 zevenjarigen door naar tweede onderdeel Blom Cup

Van de 74 zevenjarigen bleven er vanmiddag 19 paarden foutloos in het eerste onderdeel voor de halve finale van de Blom Cup in Valkenswaard. In totaal hebben 54 paarden zich geplaats voor het tweede onderdeel dat morgen plaatsvindt.

Er stond een proef waarin de scherpe tijd ook een rol speelde. Acht combinaties kwamen foutloos over de finish maar kregen wel een strafpunt voor tijdsoverschrijding. De Douglas-nakomeling Ici (mv. Lux) en Shane O´Meara waren met 71.08 seconden de snelste foutloze combinatie in het klassement voor zevenjarigen. Ook Tom Schellekens met Isabel (Captain Cooper x Nonstop) waren goed op dreef met een foutloze rit in een tijd van 71.45 seconden.

Foutloos springende KWPN-hengsten

Twee goedgekeurde hengsten behoren tot het foutloos springende gezelschap. Patrick van der Schans zette met de Kannan-zoon Investment I.B. (mv. Emillion) een nulrit neer binnen de tijd evenals James Billington met Incanto VDL (Kannan x Indoctro). De kampioenen bij de zesjarigen van vorig jaar, Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer) en Bas Moerings, kwamen ook foutloos over de finish maar kregen één strafpunt voor tijdsoverschrijding. Woensdag in de finale beginnen alle geplaatste combinaties weer op nul.

