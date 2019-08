Bas Moerings stuurt Ipsthar naar halve finale winst: ‘Hij heeft eigenlijk alles’

De zesjarige KWPN-hengst Ipsthar (Denzel v’t Meulenhof x Farmer) zette vandaag in het tweede onderdeel van de halve finale onder het zadel van Bas Moerings een snelle en foutloze ronde neer. Dat in combinatie met de nulrit gisteren in het eerste onderdeel, levert hem de overwinning in de halve finale op. Daarmee is de winnaar van vorig jaar sterk begonnen aan de Blom Cup.